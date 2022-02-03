Уралвагонзавод отправил заказчику партию автономных рефрижераторных вагонов

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Уралвагонзавод изготовил первую партию автономных рефрижераторных вагонов нового поколения модели 16-5213. В настоящее время часть изделий отправлена компании «Русские рефрижераторы» (ООО «РусРеф») для опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которой будет проверена работа всех систем вагона в летний и зимний периоды.

Автономный рефрижераторный вагон модели 16-5213 — это уникальное изделие, аналогов которому на пространстве 1520 нет. Разработанный по заказу «РусРеф» в Уральском КБ вагоностроения, он предназначен для перевозки скоропортящихся грузов и способен сохранять заданную температуру в грузовом помещении от +15 до -24 градусов Цельсия, в диапазоне внешних температур от -40 до +40 градусов Цельсия. Конфигурации стен, откатных ворот в совокупности с применяемым теплоизоляционным материалом обеспечивают максимальную защиту от теплопотерь. Экономичные холодильно-отопительные установки могут работать в автономном режиме более 30 суток без технического обслуживания и снабжения топливом при любых погодных условиях.

Вагон обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшественниками. Под него подкатывается инновационная тележка модели 18-194-1 Уралвагонзавода с нагрузкой на ось 25 тс. Грузоподъемность вагона составляет 55 тонн, длина отсека — более 19 метров, а полезный объем кузова — 126 м3.

Современный телеметрический комплекс обеспечивает возможность дистанционного мониторинга данных о состоянии груза и вагона на всем пути следования. Он включает в себя датчики температуры воздуха в грузовом отсеке и за бортом, уровня влажности, топлива, пожарной безопасности, закрытия дверей грузового и машинного помещений, а также устройства GPRS, спутниковой связи, модули систем навигации GPS/ГЛОНАСС. Доступ может быть предоставлен как оператору, так и любой централизованной системе контроля. Для грузового вагона это беспрецедентный уровень оснащенности телеметрическим оборудованием.

«Для концерна „Уралвагонзавод“ автономный рефрижераторный вагон — абсолютно уникальный проект. На данный момент это один из самых технически сложных грузовых вагонов. Благодаря совместной работе конструкторов, технологов, производственников и представителей заказчика вагон успешно прошел все стадии постановки продукции на производство. Сегодня на железнодорожных дорогах страны курсируют изделия, выпущенные 28-40 лет назад, с продленным сроком службы. В советские времена их было порядка 15 тысяч. Учитывая существующую ситуацию, мы прогнозируем, что новые рефрижераторы будут востребованы на рынке», — отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод» Борис Мягков.

«Рефрижераторные вагоны на пространстве 1520 не производились с 1993 года, и железнодорожная отрасль стала терять объемы рефрижераторных перевозок в пользу автотранспорта. Соответственно, у нас появилась идея возродить этот подвижной состав. В качестве оптимального формата был выбран автономный рефрижераторный вагон, т.к. он дает большую гибкость грузоотправителям. Партнерами были выбраны УВЗ и УКБВ — известные в отрасли, пользующиеся уважением бренды с мощностями, которые позволят под запрос собирать достаточно большие партии. Первые вагоны сделаны, скажем так, с запасом, в максимальной комплектации. В процессе опытной эксплуатации мы уточним требования участников рынка, возможно, оптимизируем конструкцию АРВ перед выходом на большую серию», — рассказал директор по развитию ООО «Русские рефрижераторы» Максим Корнеев.