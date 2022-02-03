В Улан-Удэ запустили домостроительный комбинат
Сегодня, 3 февраля, в Улан-Удэ глава Бурятии и мэр столицы республики открыли производственную линию Домостроительного комбината.
Благодаря новому предприятию, в юго-восточной части Улан-Удэ в ближайшие десять лет появится миллион квадратных метров жилья, сообщил мэр. Над запуском комбината работали последние два года.
— Благодаря технологии панельного производства строительство жилых домов можно вести круглый год, что несомненно позволит ускоренными темпами ежегодно вводить новые площади. Мы гордимся тем, что именно в Улан-Удэ появился единственный в Бурятии завод по производству железобетонных панелей. От подписанного соглашения прошло всего полтора года и сегодня мы дали старт работе производственной линии, — рассказал мэр.
Ожидается, что в 148 квартале уже в ближайшие пару лет будут построены десять многоквартирных жилых домов из панелей, произведенных на комбинате. Жилой фонд составит 1,5 тысячи квартир площадью от 38 до 76 квадратных метров. В следующие десять лет всего задумывается построить шесть новых жилых кварталов в юго-восточной части города.
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