В Улан-Удэ запустили домостроительный комбинат

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Сегодня, 3 февраля, в Улан-Удэ глава Бурятии и мэр столицы республики открыли производственную линию Домостроительного комбината.

Благодаря новому предприятию, в юго-восточной части Улан-Удэ в ближайшие десять лет появится миллион квадратных метров жилья, сообщил мэр. Над запуском комбината работали последние два года.

— Благодаря технологии панельного производства строительство жилых домов можно вести круглый год, что несомненно позволит ускоренными темпами ежегодно вводить новые площади. Мы гордимся тем, что именно в Улан-Удэ появился единственный в Бурятии завод по производству железобетонных панелей. От подписанного соглашения прошло всего полтора года и сегодня мы дали старт работе производственной линии, — рассказал мэр.

Ожидается, что в 148 квартале уже в ближайшие пару лет будут построены десять многоквартирных жилых домов из панелей, произведенных на комбинате. Жилой фонд составит 1,5 тысячи квартир площадью от 38 до 76 квадратных метров. В следующие десять лет всего задумывается построить шесть новых жилых кварталов в юго-восточной части города.