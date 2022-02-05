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В России сделали первую профессиональную кофемолку Bonafabrica FG98

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/viwcK9r_z_g

В России успешно создали профессиональную кофемашину Гуфо, которая вытеснила итальянские кофемашины с российского рынка.

До этого успешно создали промышленный ростер для обжарки кофе Тробрат.

Теперь дошло время до профессиональной кофемолки.

Bonafabrica FG98, кофемолка,
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