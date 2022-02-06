В Тамбовской области открыли спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»
В Инжaвинском районе в селе Кaраул в торжественной обстановке открыли уникaльный лагерь «Тамбовский Артeк».Лагерь будет работать круглый год с прoдолжительностью смeн от 14 до 21 дня. В течение смeны одновременно здесь смогут отдыхать от 130 до 180 детей.
Комплекс включает в себя здание детского лагеря, инвентарную, физкультурно-оздоровительный комплекс, ангар для хранения картов, котельную и медицинский блок. Общая площадь трехэтажного здания — 9 053,90 кв. м с досуговыми, спальными помещениями и столовой.
Физкультурно-оздоровительный корпус обустроен специальным подъемником для маломобильных детей, а также включает зал для тренировок и соревнований по игровым видам спорта, тренажерный зал для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельно на территории лагеря построен медицинский блок, оснащенный аппаратурой для проведения физиопроцедур: магнитотерапии, лазерной терапии, ультразвуковой терапии, электрофореза и массажа.
Дополнительное образование и досуг представлены экологическим центром, центром духовно-нравственного воспитания, изостудией, детским медиацентром, компьютерным классом и центром робототехники и инженерного конструирования, а также собственным технопарком, хореографическим залом, культурно-историческим и информационно-библиотечным центрами. Для занятий спортом на свежем воздухе на территории есть универсальный стадион и спортивные площадки.
https://www.gaz.../article546396/ (фото)
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06.02.2213:25:36