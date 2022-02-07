Новый завод по производству косметики открылся в подмосковном Протвино
В подмосковном Протвино открылся завод по производству косметики бренда Aravia. На улице Железнодорожной за полтора года построили производственно-складское помещение площадью 9 350 квадратных метров. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
Внутри комплекса располагаются линии по приготовлению, розливу и упаковке продукции и склад для хранения сырья и готовой продукции. Там же есть и офис. На заводе смогут работать 52 человека.
«Aravia Professional» — российский бренд косметики. Главный офис компании находится в Москве. На текущий момент у производителя есть более 130 дистрибьютор в 6 странах мира. Компания выпускает продукцию по направлениям: SPA-шугаринг, уход до и после депиляции, уход за лицом, коррекция фигуры, уход за телом, SPA-маникюр, SPA-педикюр, парафинотерапия. Доля компании на рынке сахарной депиляции составляет более 30%.
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