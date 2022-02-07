Открылись новые центры обработки данных
В Петербурге открылся новый центр обработки данных
Дата-центр, входящий в тройку крупнейших на Северо-Западе России, обеспечит безопасность и бесперебойную работу государственных информационных систем Петербурга. Сегодня цифровые технологии используются во многих сферах жизни города. Цифровой портал «Здоровье петербуржца» хранит все медицинские документы горожан и помогает жителям быстро и удобно записываться на прием к врачу. Электронная «Единая карта петербуржца» одновременно включает в себя платежное, идентификационное и транспортное приложения. А благодаря системе видеомониторинга «Безопасный город» сократилось количество происшествий на улицах и дорогах Петербурга.
В 2022 г. городская система здравоохранения полностью перейдет на цифровой формат. А следом этот опыт используют и для цифровизации других отраслей.
NORD-6 — новый дата-центр «Ростелеком-ЦОД» в Москве
Компания «Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске в эксплуатацию нового ЦОД уровня Tier III — NORD-6. Объект общей площадью 3000 кв. м расположен в Москве (Коровинское шоссе, 37). В двух машинных залах разместились 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главная особенность проекта — группа стоек с повышенной мощность 20 кВт.
Дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойное его функционирование даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.
Клиентам дата-центра предлагается полный комплекс услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОД: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и др.
Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда «Центр Технологий ЦОД», в которой собраны специалисты по управлению дата-центрами DataLine и «Ростелеком-ЦОД».
Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки NORD на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОД на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3764 стойки. Помимо расширения площадки NORD, комментируют в «Ростелеком-ЦОД», в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2000 стоек.
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07.02.2221:01:32