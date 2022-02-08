На «Звезде» начато строительство седьмого танкера-газовоза СПГ ледового класса АRC7

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На ССК «Звезда» началась резка стали для 7-го в серии танкера-газовоза ледового класса ARC7 типоразмера Yamalmax.

Торжественная церемония прошла в блоке корпусных производств, одном из основных объектов 1-й очереди строительства судоверфи.

Контракты на строительство 15 арктических танкеров-газовозов ледового класса ARC7, предназначенных для вывоза сжиженного природного газа с завода Арктик СПГ-2, были заключены ССК Звезда и компаниями группы ВЭБ.РФ в декабре 2019 г. — июле 2020 г.

Резку металла для головного судна серии судоверфь начала в ноябре 2020 г., киль пилотного судна заложен в июне 2021 г.

На данный момент заложены кили ещё 2 танкеров-газовозов, резка металла началась уже для 7го судна.

Передача 7-го судна заказчику планируется в сентябре 2024 г.

ССК Звезда стала первой российской верфью, реализующей проект по строительству ледокольных танкеров-газовозов.

Танкеры-газовозы ледового класса ARC7 для проекта Арктик СПГ-2 строятся с учетом суровых климатических условиях российской Арктики и будут работать на Северном морском пути.

Основные характеристики:

длина 300 м, ширина 48,8 м,

высота борта от киля 26,0 м,

дедвейт 98,5 тыс. т,

вместимость грузовых СПГ-танков 172,6 тыс. м 3 ,

, система хранения СПГ мембранного типа Mark III,

мощность силовой установки 45 МВт,

2-топливные двигатели, основное топливо СПГ,

эксплуатационная скорость 19,5 узлов,

возможность самостоятельного преодоления льдов толщиной до 2,1 м.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III.

Кроме того, танкеры-газовозы будет оборудовано 3 винто-рулевыми колонками, локализация производства которых также развернута на территории ССК Звезда на Заводе ВРК Сапфир, СП Роснефти и General Electric.