Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (г.Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» получил очередное заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ — на КРУЭ 110 кВ.

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Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ-110) нашего производства внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Реестровая запись № 198\1\2021. Реестр доступен на сайте государственной информационной системы (ГИС) промышленности. Страница ЗЭТО в ГИСП https://gisp.go...arket/org/3227/

Заключение выдается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.

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Заказчику это дает возможность применять в проектах полностью российское решение в рамках государственной политики импортозамещения, а поставщику участвовать в госзакупках с соответствующими требованиями.

ЗАО «ЗЭТО» разработало и предлагает две категории размещения адаптированных технических решений КРУЭ для климата на территории РФ: Категория У2 — оборудование может работать в легком неотапливаемом помещении или под навесом с минимальной температурой эксплуатации минус 45 °C; Категория У1 — оборудование работает на открытом воздухе при температуре минус 45 °C. Данные решения позволяют отказаться от строительства дорогих капитальных зданий для КРУЭ с искусственно регулируемым климатом и значительно уменьшить территорию подстанции. В 2021 году на объекты энергетики поставлено 45 ячеек КРУЭ ЗЭТО.

Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков: «В 2021 году было реализовано 11 объектов с КРУЭ. Фактически мы вышли на стабильный серийный выпуск данной продукции. Для нашего предприятия КРУЭ-110 самая трудоемкая и наукоемкая продукция. Сейчас наша команда специалистов работает в направлении снижения производственных затрат. При этом мы уже сократили цикл производства в два раза. Я считаю, что такой прорыв в изготовлении КРУЭ-110 был возможен только благодаря личному вкладу каждого сотрудника ЗАО „ЗЭТО“ участвовавшего в этом процессе».

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КРУЭ — это высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенное для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ, представляющее собой совокупность коммутационных измерительных и других аппаратов и устройств, все токовые части которых расположены в среде элегаза под давлением, внутри немагнитного заземленного и герметичного корпуса.