ООО «Ликом» -лидер производства средств защиты рук с покрытием из нитрила в России

© Фото из открытых источников

ООО «Ликом» — российское предприятие по производству СИЗ рук с полимерными покрытиями на основе натурального латекса, нитрила и поливинилхлорида. Фабрика основана в 2001 году в городе Мелеуз (Башкортостан), в 2017 году вошла в состав Группы компаний «Восток-Сервис». Ассортимент предприятия включает более 50 моделей, которые были успешно проверены в деле и получили одобрение от работников предприятий различных отраслей промышленности.

В производстве средств защиты рук с покрытием из нитрила является лидером на территории России. Многие модели перчаток и рукавиц созданы с учетом климатических условий того или иного региона, особенностей производства, потребностей предприятия-заказчика. Продукцию фабрика выпускает под собственным брендом — ПОЛИЗАР. ООО «Ликом» — необычное предприятие: технологии производства рукавиц и перчаток, а также нанесения защитного покрытия из нитрильного латекса и ПВХ разработаны специалистами фабрики, уникальны и запатентованы в Федеральном институте промышленной собственности. Предприятие осуществляет полный технологический цикл от приемки сырья до выпуска готовой продукции, которая полностью соответствует мировым стандартам. Рукавицы и перчатки производства бренда ПОЛИЗАР успешно прошли испытания и одобрены специалистами предприятий разных отраслей промышленности.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

На фабрике идет активный процесс модернизации производственной базы, внедрения новых бизнес-процессов, которые позволяют существенно увеличить объем выпускаемой продукции.

Запущена в эксплуатацию новая полностью укомплектованная лаборатория, где проводятся

испытания СИЗ рук на соответствие ГОСТ, ГОСТ ЕН и требованиям ТР ТС 019/2011.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Фото и текст :Бионышева Елена