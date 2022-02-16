Компания «ЧЕТРА» открыла новое экспортное направление

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Компания «ЧЕТРА» отгрузила в Перу бульдозерную технику 11 тягового класса.

Это первая поставка российской тяжелой техники в данную латиноамериканскую страну. Покупателем является официальный партнер компании «ЧЕТРА» в этой стране. Бульдозер ЧЕТРА Т11 — наиболее популярная модель у потребителей дорожно-строительной техники.

За счет гидромеханической трансмиссии с блокировкой ГТР и функцией автоматического переключения передач обеспечивается максимальная производительность бульдозера вкупе с экономией топлива. В машине — электрогидравлическое управление движением и джойстиковое — навесным оборудованием.

Техника ЧЕТРА Т11 адаптирована для работы в условиях тропического климата. Учитывая, что доставка до потребителя будет осуществляться морем, проведена тщательная консервация для защиты от агрессивного воздействия соли.

Отметим, что в 2021 году «ЧЕТРА» открыла несколько новых направлений — Филиппины, Вьетнам, Венгрия. В ближайшие несколько лет в планах компании довести долю экспорта в общем объеме выручки до 30%.