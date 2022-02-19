МС-21-300 завершил испытания в Якутске

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Опытный самолет МС-21-300 производства ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) завершил испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха в Якутске и вернулся на испытательную базу в Жуковский (Московская область).

© www.uacrussia.ru

В Якутии воздушное судно и его системы тестировались с 23 января 2022 года при температуре ниже минус 30 °C в рамках работ по расширению сертификата типа. Перед каждым этапом самолет выхолаживался — проводил на открытом воздухе порядка 12 часов. Затем проводились процедуры подготовки самолета к полету: заправка, включение систем, запуск маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки, прогрев самолета и т. д.

© www.uacrussia.ru

Во время полетов все системы воздушного судна проверялись в комплексе. В Якутске была выполнена серия полетов продолжительностью до 6 часов над различными, в том числе, северными районами региона. Посадки преимущественно осуществлялись в темное время суток, для которого характерны самые низкие температуры. На самолете МС-21-300 был выполнен ряд сложных режимов, в частности, проводились плановое отключение и запуск в полете одного из маршевых двигателей.

© www.uacrussia.ru

Генеральный директор Корпорации «Иркут» Андрей Богинский сообщил: «Мы завершили важный этап испытаний по расширению сертификата типа на самолет МС-21-300. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), аэропорт «Якутск» оказали нам существенную помощь в организации данной работы. В этом году мы планируем активно испытывать самолёт в различных регионах нашей страны и за рубежом, в том числе в условиях высокогорья, сильного бокового ветра, высоких температур».

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru