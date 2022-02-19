ООО ПКФ «СтанкоАртель» освоило изготовление шпиндельных узлов специальных колесотокарных станков.
Данный вид станков используется практически во всех вагоноремонтых депо, вагоностроительных заводах и вагонно колесных мастерских РФ и стран СНГ. Станки предназначены для одиночной обработки(проточки) колесных пар (выкаченных из-под вагона) грузовых и пассажирских вагонов по поверхности катания. На станках предусмотрена так же обработка, при необходимости, внутренних базовых торцев колес.
Шпиндельный узел производства ООО ПКФ «СтанкоАртель» используется как при модернизации существующего, так и при постройке нового оборудования. Применяемость охватывает широкую гамму станков отечественного и импортного изготовления (RAFAMET): UBB112, UBB112/2, UBB112/2РГ, ТК912Ф3.
В состав узла входят следующие основные комплектующие:
— шпиндель — материал чугун марки Сч35, твердость поверхности 220…230НВ
— пиноль — материал Ст45, твердость 245…269НВ
— винт-гайка перемещения пиноли. Винт — материал Ст 45,твердость 167…207НВ. гайка — бронза Бр 1010Ф1. Резьба винта — Tr50Х5. Накопленная погрешность шага в пределах длины винта 0,08мм;
— центр пиноли в комплекте с гайкой - материал Ст У10А, твердость рабочей поверхности — 35…40HRCэ.
— регулировочные гайки и кольца (фиксация и регулировка подшипников узла) — материал Ст45;
— подшипники и трубомотаж.
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