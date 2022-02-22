Уралвагонзавод сертифицировал инновационный крытый вагон

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Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) сертифицировал инновационный крытый вагон модели 11-5225. Он успешно прошел все испытания. Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте выдан документ, который дает право на реализацию вагона.

Крытый вагон с раздвижными дверями — это новое изделие в линейке подвижного состава Уралвагонзавода. Впервые он был представлен на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо 2021. Инженеры-конструкторы Уральского КБ вагоностроения (в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) спроектировали этот вагон в двух исполнениях: на современной инновационной тележке с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками 18-194-1 (модель 11-5225) и на типовой тележке 18-100 (модель 11-5225-01).

Крытый вагон 11-5225 имеет самые эффективные коммерческие показатели среди аналогов для паллетных перевозок пакетированных и тарно-штучных грузов. Также в нем можно перевозить сыпучие грузы с загрузкой через верхние люки. Главным конкурентным преимуществом нового изделия УВЗ является увеличенный полезный объем кузова — до 177 м3. За счет внутренней длины тагильский крытый вагон вмещает на три европаллеты больше, чем типовой: 45 против 42. Размер дверного проема также увеличен, что улучшает условия погрузки тарных и штучных грузов при помощи погрузчиков. Грузоподъемность вагона составляет 72 тонны.

— Сегодня безусловным мировым трендом являются контейнерные перевозки. Но крытые вагоны — это нишевый продукт, востребованный многими операторами как в текущей деятельности, так и в условиях реновации подвижного состава. Крытый вагон не является крупносерийным продуктом, но Уралвагонзавод как лидер рынка предлагает портфельное решение для всего спектра перевозок и полную линейку, диверсифицированную под запросы любого заказчика, — отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции Борис Мягков.