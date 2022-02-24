«Россети ФСК ЕЭС» установила порядка 4 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Поволжье

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») оснастила птицезащитными устройствами 47 ключевых линий электропередачи в Поволжье — ареоле обитания более 300 видов птиц. Это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах, а также сохранить биологическое разнообразие видов птиц на территории волжских регионов. Объем вложений в реализацию мероприятий составил 20,6 млн рублей.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи в средней полосе, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет около 26%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда.

Установка ПЗУ включает в себя комплект птицезащитных устройств, которые устанавливаются головной частью на изоляторе и затем фиксируются на проводе посредством защёлкивания фиксаторов. ПЗУ обеспечивает безопасность пернатых с размахом крыльев до 1,3 метра и практически исключает возможность поражения птиц электрическим током.

В 2021 году работы по установке ПЗУ были выполнены на электромагистралях 220-500 кВ., обеспечивающих выдачу мощности Жигулевской ГЭС, Балаковской АЭС, Саратовской ГЭС, Чебоксарской ГЭС, Ириклинской ГРЭС в энергосистемы 9 регионов ПФО с населением 14 млн. человек. Особое внимание уделено установке ПЗУ в заповедных местах. 837 защитных устройств было установлено на ЛЭП, проходящих по территории национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника, где обитает 58 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

В 2022 году работы по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса будут продолжены на территории Поволжья. Запланирована установка еще около 3 тыс. комплектов птицезащитных устройств.