Компания «Промтехнологии» прошла аудит на соответствие импортозамещению
В феврале «Ярославский Завод Морских Технологий» (ЯЗМТ, входит в состав ГК «ПРОМТЕХНОЛОГИИ») посетили специалисты, проводящие оценку и аудит производства судового оборудования на соответствие требованиям постановления о «Производстве промышленной продукции на территории Российской Федерации», утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации
Оборудование, представленное компанией «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», преимущественно для нашей страны — это «белое пятно», то есть то, что раньше всегда покупалось за рубежом. В ближайшее время закупка иностранного оборудования станет невозможна в силу 719 ПП.
Согласно результатам проверки, производству ЯЗМТ были поставлены высокие оценки.
Специалистам было продемонстрировано оборудование, производимое для комплектации котельных систем, такое как: кожухотрубные теплообменные аппараты, теплые ящики, расширительные цистерны, системные участки трубопроводов (деаэрационные, блокировки температуры)
Подробнее (и больше фото) в материале «Медиапалубы».
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