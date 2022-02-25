Компания «Промтехнологии» прошла аудит на соответствие импортозамещению

В феврале «Ярославский Завод Морских Технологий» (ЯЗМТ, входит в состав ГК «ПРОМТЕХНОЛОГИИ») посетили специалисты, проводящие оценку и аудит производства судового оборудования на соответствие требованиям постановления о «Производстве промышленной продукции на территории Российской Федерации», утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 719, в соответствии с которым выдаются заключения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Минпромторга России, о соответствии производимой промышленной продукции.

Оборудование, представленное компанией «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», преимущественно для нашей страны — это «белое пятно», то есть то, что раньше всегда покупалось за рубежом. В ближайшее время закупка иностранного оборудования станет невозможна в силу 719 ПП.

© paluba.media

Согласно результатам проверки, производству ЯЗМТ были поставлены высокие оценки.

© paluba.media

Специалистам было продемонстрировано оборудование, производимое для комплектации котельных систем, такое как: кожухотрубные теплообменные аппараты, теплые ящики, расширительные цистерны, системные участки трубопроводов (деаэрационные, блокировки температуры) и т. д. Кроме того, на площадке производится сборка установок обработки балластных вод в модульном и в контейнерном исполнении, две из которых находятся на финальном этапе производства и в скором времени будут предъявлены РМРС и отправлены Заказчикам.

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