«Швабе» рассказал о космических объектах и явлениях учащимся Подмосковья

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Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех показало полнокупольное шоу, а также организовало обучающую лекцию доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.

Мероприятие прошло в интерактивном оптическом центре «Лыткарино» на базе Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе». Сегодня там функционирует самый масштабный планетарий Московской области.

Из выступления Бориса Шустова участники узнали о космическом мусоре и космической погоде, астероидно-кометной активности, биологической и астрофизических угрозах. Профессор рассказал о том, как ученые изучают эти явления и продумывают пути их решения.

В формате полнокупольного фильма были наглядно показаны вероятные опасности для Земли — падение астероидов или комет, вспышки сверхновых звезд и появление блуждающих черных дыр. Мультимедийное шоу также включало истории о том, какие катастрофы планета пережила в прошлом и что ее ожидает в будущем.

«ЛЗОС с большим удовольствием проводит подобные встречи и всегда с готовностью принимает у себя юных исследователей. Наша задача — не только рассказать молодому поколению о космическом пространстве, его силе и влиянии на планету, но и пробудить интерес к изучению астрономии. Эта сфера, где еще предстоит много открытий и, возможно, за ними будут стоять сегодняшние школьники и студенты», — отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Мероприятие для старшеклассников города Лыткарино и студентов базовой кафедры Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА) совместно провели Лыткаринский завод оптического стекла и Лыткаринский историко-краеведческий музей.

Холдинг много лет сотрудничает с ведущими вузами страны. В партнерстве с 45 высшими учебными заведениями готовятся кадры для оптико-электронной отрасли. Так, совместную деятельность с вузами сегодня ведут НПО «Орион», Московский завод «САПФИР», НПО «Государственный институт прикладной оптики», ЦКБ «ФОТОН», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Загорский оптико-механический завод, НПО ГОИ им. С.И. Вавилова.