ОКБ «Факел» наращивает темпы производства двигателя СПД-50М

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Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») наращивает темпы производства двигателя СПД-50М. В сравнении с 2020 годом, в 2021 году производство двигателей СПД-50М увеличилось в 1,5 раза (со 111 экз. в 2020 году) и составило 215 экземпляров.

В данный момент мощности предприятия позволяют выпускать до 33 двигателей в месяц. Уже к 2025 году ОКБ «Факел» планирует выйти на цифру 60 двигателей СПД-50М ежемесячно. Для достижения этих показателей на предприятии ведется активная работа по техническому перевооружению: механообрабатывающее производство переводится на современные станки с ЧПУ, проводится оптимизация технологических процессов, идёт создание новых сборочных участков, расширяется испытательная стендовая база, а также идет набор по новым рабочим специальностям.

Генеральный директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков: «Наращивание темпов продукции связано с увеличением количества контрактов на изготовление СПД-50М в интересах российских и иностранных заказчиков. Это позволит увеличить выручку ОКБ «Факел», упрочит его финансовое положение. Для специалистов нашего предприятия и тех, кто только рассматривает возможность работы здесь — это подтверждение стабильности ОКБ «Факел как работодателя».

Двигатель СПД-50М используется для коррекции орбиты и ориентация спутников. При массе 1,29 кг и тяге 16 мН ресурс работы данного двигателя более 3000 часов, а по числу включений — более 11 000. Его применение в составе малых космических аппаратов позволяет увеличить долю массы целевой аппаратуры и срок их активного существования, за счёт чего значительно повышается их эффективность. Всего на предприятии собрано более 600 двигателей данной серии.