Производство российских серверов компании QTECH

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На современном уровне развития общества серверы являются ключевыми элементами IT-инфраструктуры большинства предприятий и организаций, поэтому так важно сделать правильный выбор среди большого количества предложений. Особенно остро этот вопрос стоит перед государственным сектором, чьи закупки оборудования должны учитывать строгие требования политики импортозамещения. В связи с этим, для упрощения поиска отечественных производителей IT-оборудования, Минпромторгом разработаны Реестры российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и российской промышленной продукции (РРП). В них вносятся изделия, которые производятся на территории нашей страны и, соответственно, она может закупаться госзаказчиками без каких-либо ограничений.

Серверы QTECH получили заключение Минпромторга

Согласно Заключению Минпромторга № 105842/11 от 02 декабря 2021 года в реестр российской промышленной продукции была включена линейка специализированных серверов QSRV. Это позволяет компании QTECH заключать договора с ключевыми силовыми ведомствами, государственными корпорациями и министерствами, для которых предусмотрено использование серверных систем, произведенных исключительно на территории РФ.

Особенности и область применения серверов компании QTECH

В данную линейку вошли следующие модели: QSRV-16хх0хR, QSRV-26хх0хR, QSRV-36хх0хR, QSRV-46хх0хR, которые рассчитаны на выполнение самых различных задач — работа с базами данных, создание локальных файловых сервисов, обработка клиентских запросов высокой интенсивности или же создание серверов крупных компаний.

Все модели оснащены двумя новейшими процессорами Intel Xeon Scalable, которые обеспечивают четырехкратный прирост вычислительной производительности по сравнению с предыдущим поколением. Между собой серверы отличаются объемами обрабатываемых данных и внешним видом корпусов, позволяющих размещать от 4 до 36 гибридных корзин HDD, с возможностью горячей замены. Хранение данных, при этом, может осуществляться не только на жестких дисках, но и на модулях SSD, в том числе U.2 NVMe, установка которых предусмотрена во всех моделях. Разработкой серверов занимались исключительно специалисты компании QTECH, поэтому на них установлено отечественное программное обеспечение.

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Производство специализированных серверов компании QTECH

Серверы изготавливаются на производственной площадке компании ОАО Рикор Электроникс, расположенной в г. Арзамас Нижегородской области. Это контрактное производство оснащено новейшим оборудованием, что позволило нам организовать полный цикл производства серверов QSRV.Происходит это следующим образом:

На участке металлоконструкций изготавливается корпус изделия, включающий в себя покраску, гальванизацию и окончательную обработку металлических частей. При этом поэтапно проверяется толщина металла, наличие дефектов металла и геометрия корпуса. На других участках производится отлив пластиковых деталей, с обязательной проверкой качества литья и с приемкой ОТК. Согласно схеме, на материнскую плату устанавливают SMD и SMT детали, после чего качество пайки проверяется рентгеном и производится визуальный осмотр инженером-контролером с проверкой по контрольным точкам. Корпус комплектуется необходимыми компонентами: салазками, вентиляторами, блоками питания и т. п. , с обязательной приемкой ОТК. На последнем этапе сервер комплектуется процессорами, оперативной памятью, сетевыми картами и другими комплектующими. После окончательной сборки производится тщательная проверка работы основных узлов и компонентов.

Как видим, серверы по праву считаются отечественными, тем более, что с 2021 года при их производстве применяются российские интегральные схемы первого и второго уровня. А в ближайшей перспективе компания QTECH планирует переходить на российские CPU Байкал.