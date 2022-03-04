Рекорды российского АПК в 2021 году

Российский агропромышленный комплекс (сельское хозяйство + пищевая промышленность) в 2021 г. так же, как и промышленность, отметился целым рядом высоких количественных достижений. Рассмотрим основные из них.

Растениеводство

Урожай зерна составил 121,3 млн т — это пятый результат в истории после показателей 2017, 2020, 1978 и 1973 гг. (рекорд — 135,5 млн т в 2017 г.).

Урожай пшеницы составил 76 млн т — это третий результат в истории, уступающий только рекорду 2017 и 2020 гг. (по 86 млн т).

Урожай кукурузы составил 15,2 млн т — это второй результат в истории, лишь чуть-чуть уступающий рекорду 2016 г. (15,3 млн т).

Урожай зернобобовых составил 3,84 млн т — это второй результат для современной России (максимум — 4,26 млн т в 2017 г.); в советский период, начиная с середины 60-х годов, урожаи обычно превышали 4 млн т.

Урожай подсолнечника составил 15,66 млн т — это новый исторический максимум, превзошедший рекорд 2019 г. (15,38 млн т).

Урожай сои составил 4,66 млн т — это очередной исторический максимум, превзошедший рекорд 2019 г. (4,36 млн т); за последние 24 года урожай сои сокращался всего 4 раза.

Урожай рапса составил 2,79 млн т — пятый год подряд обновляя исторический максимум, за это время сборы выросли в 2,8 раза.

Урожай помидоров составил 3,06 млн т — это однозначно лучший результат для современной России, а скорее всего, и за всё время: так, в 1987 г., среднем с точки зрения урожая овощей, в сельхозпредприятиях было получено 1,48 млн т помидоров, а роль подсобных хозяйств в этом сегменте тогда была не слишком большой.

Урожай бахчевых составил 1,9 млн т — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2018 г. (1,97 млн т); для советского периода данные есть только для некоторых годов, но их величина (максимум — 1,3 млн т в 1985 г.) не даёт оснований предполагать рекордные показатели.

В 2021 г. в России был собран рекордный урожай фруктов и ягод — около 4,6 млн т (Росстат опубликовал данные только по плодам и ягодам, без винограда, по поздним сообщениям Минсельхоза урожай винограда ожидался на уровне 2020 г. — 680 тыс. т, мы использовали чуть меньшую оценку — 650 тыс. т). Рекорд РСФСР — 3,97 млн т в 1983 г., однако существенное влияние здесь имеет фактор Крыма. Если из современных показателей исключить Крым, то урожай 2021 г. снизится до примерно 4,3 млн т — и всё равно будет рекордным. Если же учесть Крым в показателях советского периода, то урожай 2021 г. будет примерно третьим в истории, однозначно уступая пику 1983-1984 гг. (так, в 1990 г. в Крыму собрали 501 тыс. т фруктов — после масштабной рубки виноградников и в условиях начинающегося общего кризиса).

Животноводство

Поголовье свиней на конец 2021 г. достигло 26,2 млн голов — это максимум с 1994 г., непрерывный рост фиксируется с 2011 г.

Новые исторические рекорды достигнуты в производстве мяса. Росстат пока не опубликовал данные по убойному весу, в котором обычно идёт итоговая статистика, но об основных результатах можно судить уже сейчас.

Производство скота и птицы в живом весе выросло на 0,3%. Это значит, что исторический рекорд производства мяса 2020 г. — 11,2 млн т — ещё немного улучшился. Пик РСФСР — 10,1 млн т в 1989 и 1990 г выросло на 0,4%., ещё 0,2 млн т производил тогда Крым.

Производство свинины в живом весе выросло на 0,4%. Это значит, что исторический рекорд 2020 г. — 4,28 млн т — ещё немного улучшился, производство непрерывно растёт с 2006 г. Пик РСФСР — 3,5 млн т в 1989 г.

Производство птицы на убой в живом весе осталось на уровне 2020 г. Соответственно, выпуск мяса птицы тоже остался на рекордном уровне 2019-2020 гг. (5,015 млн т). Пик РСФСР — 1,83 млн т в 1989 г.

Надой молока составил 32,3 млн т — это повторение лучшего за последние 18 лет показателя 2009 г.; рост фиксируется пятый год подряд, до этого устойчивая положительная динамика в современный период наблюдалась только в 2006-2009 гг.

Производство яиц составило 44,9 млрд штук — четвёртый год подряд производство находится на максимальном для современной России уровне. В 1992 г. без Крыма у нас было 42,9 млрд штук, Крым в 1990 г. дал 1,1 млрд, но потом производство снижалось. Пик советского периода — 49,1 млрд штук в 1988 г., а с учётом Крыма примерно 50,5 млрд.

Пищевая промышленность

Производство колбасных изделий составило 2408 тыс. т — это новый исторический максимум: нынешняя группировка, используемая с 2017 г., примерно на 200 тыс. т меньше прежней, по которой пик составил 2533 тыс. т в 2012 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) составило 602 тыс. т — это очередной исторический максимум, рост восьмой год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Производство круп составило 1606 тыс. т — это лучший результат с 1994 г.; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство переработанного и консервированного картофеля достигло 377 тыс. т — это очередной исторический рекорд: до 2010-х гг. товар не входил даже в расширенный перечень важных видов пищевой продукции, а в 2010 г. выпуск равнялся всего 119 тыс. т.

Производство комбикормов составило 32,1 млн т — это лучший результат с 1992 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т.

Показатели за 2021 г. приведены на основе публикаций Росстата: электронные бюллетени о состоянии сельского хозяйства — https://gks.ru/folder/11110/document/13277, раздел сельскохозяйственной статистики — https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy, доклад «Социально-экономическое положение России» —https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 и др.

Достижения промышленности в 2021 г.: https://sdelanounas.ru/blogs/145853/