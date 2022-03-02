Достижения российской промышленности в 2021 году

Рассмотрим основные количественные достижения промышленности России в 2021 году. При этом надо понимать, что число пригодных для сравнения показателей неодинаково по отраслям: где-то сильно сказываются изменения в системе учёта (уголь всегда остаётся углём, а в химические средства защиты растений может входить разный набор препаратов), а где-то количественные показатели не слишком представительны (складывать вместе все предметы одежды странно, а по отдельности — очень много видов).

В отличие от предыдущих обзоров, исключена пищевая промышленность, которую мы рассмотрим позднее в составе АПК.

ТЭК

Добыча природного газа достигла 763 млрд куб. м, что стало новым историческим рекордом, превзошедшим прежний пик 2019 г. (739 млрд куб. м).

Добыча угля составила 432 млн т — это немного ниже исторического рекорда 2019 г. (439,5 млн т), но больше пика советского периода (425 млн т в 1988 г.). В том числе каменного угля добыто 357 млн т, что чуть уступает рекорду 2018 г. (359 млн т). При этом, по всей видимости, повторён исторический рекорд по коксующемуся углю: добыто 99,8 млн т (пик новейшего времени — 97 млн т в 2019 г.), столько же могла составить добыча в 1988 г. (в 1987 было добыто 98,2 млн т, а в 1988 г. общая добыча каменного угля возросла на 2%).

Выпуск дизельного топлива составил 80,3 млн т — это однозначно лучший результат с 1990 г., оценочно он превосходит и пики конца 80-х годов (в 1985 г. было произведено 70 млн т, в 1990 г. — 76,2 млн т).

Выпуск автомобильного бензина составил 40,8 млн т — это лучший результат в новейшей истории, практически повторяющий показатель 1990 г. (40,9 млн т). До исторических максимумов ещё далеко, в 1980 г. производство равнялось 47 млн т.

Выработка электроэнергии составила 1157 млрд кВт*ч, что стало новым историческим максимумом (+3,2% к прежнему рекорду 2019 г.). В том числе рекордные показатели достигнуты на АЭС (222 млрд кВт*ч, рост восьмой год подряд) и ГЭС (216 млрд кВт*ч, рост четвёртый год подряд).

Металлургия

Выплавка стали достигла 77 млн т — это повторение результата 1991 г. (хотя современный ряд данных несколько выше исторического); пик РСФСР — 94,1 млн т в 1988 г.

Производство готового стального проката составило 66,4 млн т — это повторение исторического рекорда РСФСР 1988 г. (по одним данным 66,6 млн т, по другим — 66,4). Повторение рекорда по прокату при большом отставании по стали свидетельствует о значительном качественном росте металлургии.

Химическая промышленность

Производство серной кислоты достигло 14,5 млн т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум (+8% к 2020 г.); пик РСФСР — 12,9 млн т в 1988 г.

Производство аммиака достигло 19,9 млн т, в очередной раз обновив исторический максимум (+1,5% к 2020 г.), рост девятый год подряд.

Производство минеральных удобрений достигло 26,3 млн т действующего вещества - это очередное обновление исторического максимума (+6% к 2020 г.), рост девятый год подряд; пик РСФСР — 19,1 млн т в 1988 г. По видам выпуск удобрений составил:

азотные — 11,36 млн т, очередной исторический максимум (+1,5% к 2020 г.), рост седьмой год подряд;

калийные — 10,68 млн т, новый исторический максимум (+13% к 2020 г.), рост третий год подряд;

фосфорные — 4,28 млн т, повторение результата 1991 г., рост восьмой год подряд.

Производство пластмасс достигло 11,1 млн т — это очередной исторический максимум (+9% к 2020 г.), непрерывный рост идёт с 2009 г.

Производство лакокрасочных материалов составило 1983 тыс. т — это лучший результат с 1991 г., рост шестой год подряд.

Производство моющих средств достигло 2134 тыс. т — это очередной исторический максимум (+4% к 2020 г.), рост девятый год подряд.

Производство синтетического каучука составило 1718 тыс. т — это лучший результат с 1992 г. (+3,5% к прежнему пику 2018 г.); в 1990 г. было произведено 2158 тыс. т.

Производство химических волокон составило 222 тыс. т — это лучший результат с 1994 г.

Лесопромышленный комплекс

Производство фанеры составило 4,5 млн куб. м, что стало очередным историческим максимумом (+6,8% к прежнему рекорду 2020 г.). С 2010 г. снижение выпуска фанеры наблюдалось лишь однажды, в 2017 г. (на 1,9%).

Производство древесно-стружечных плит составило 11,42 млн усл. куб. м, что стало новым историческим максимумом (+13% к прежнему рекорду 2018 г.).

Производство древесно-волокнистых плит достигло 740 млн усл. кв. м, что стало новым историческим максимумом (+7% к прежнему рекорду 2019 г.).

Производство целлюлозы и древомассы всех видов составило 8,83 млн т — это лучший результат с 1991 г. (+1% к пику 2020 г.). Производство целлюлозы в традиционном понимании (древесная целлюлоза и полуцеллюлоза) оценивается в 7 млн т. Пик РСФСР 1988 г. составляет 8,35 млн т по целлюлозе и, оценочно, около 10,5 млн т по целлюлозе с древомассой.

Производство бумаги и картона достигло 10,37 млн т, что стало очередным историческим максимумом (+6,7% к прежнему рекорду 2020 г.). Рост производства фиксируется восьмой год подряд; пик РСФСР — 8,58 млн т в 1988 г.

Стройматериалы

Производство керамической плитки для пола достигло 108 млн кв. м — это новый исторический максимум (+3% к прежнему рекорду 2018 г.).

Машиностроение

Производство металлорежущих станков составило 5,5 тыс. штук — это лучший результат с 2004 г.

Производство экскаваторов составило 3,4 тыс. штук — это лучший результат с 2009 г., в первой половине 2010-х гг. производство опускалось до 2 тыс. штук.

Производство грузовых вагонов составило 63,1 тыс. штук. Более высоким был выпуск только в 2012 и 2018-2019 гг. (рекорд — 79,7 тыс. штук в 2019 г., подробнее — здесь).

Производство пассажирских вагонов составило 1555 штук. Более высоким со второй половины ХХ в. был выпуск только в 2007-2008 и 2019-2020 гг. (рекорд — 2143 штуки в 2008 г.).

Производство холодильников и морозильников составило 4,05 млн штук — это уступает только пику 2011-2013 гг. (рекорд 2012 г. — 4,3 млн штук, пик РСФСР — 3,77 млн штук в 1990 г.).

Производство стиральных машин достигло 5,58 млн штук — это новый исторический максимум, превзошедший пик 1991 г. (5,54 млн штук); рост шестой год подряд.

Легкая промышленность

Производство тканей составило 7,88 млрд кв. м — это лучший результат с 1991 г. (+6,7% к пику 2020 г., после уточнения показатель должен заметно вырасти), однако обеспечен он главным образом неткаными материалами (6 млрд кв. м), которые преобладают в выпуске с 2011 г. Пик РСФСР — 8,7 млрд кв. м тканей в 1989 г. с преобладанием хлопчатобумажных (5,8 млрд кв. м).

В том числе производство тканей из химических волокон достигло 469 млн кв. м — это лучший результат с 1994 г. (+2% к прежнему пику 2018 г.)

Методологический комментарий

Для расчёта прироста использовались оперативные данные за 2021 г. из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» и уточнённые данные за 2020 г. из публикаций Росстата (прежде всего, «Российского статистического ежегодника«); также их можно найти в базе данных ЕМИСС. Показатели прироста, публикуемые в докладе «Социально-экономическое положение России», рассчитываются к предварительным данным предыдущего года (используется отдельная база оперативных месячных показателей, также доступная на ЕМИСС — https://www.fedstat.ru/indicator/57783, хотя с существенной задержкой).