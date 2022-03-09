«Силовые машины» завершили модернизацию Фархадской ГЭС в Узбекистане

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«Силовые машины» завершили модернизацию Фархадской гидроэлектростанции в Сырдарьинской области Узбекистана. Стоимость контракта с российской компанией составила более 5 млрд. рублей.

«Мощность Фархадской ГЭС после модернизации была увеличена со 114 МВт до 127 МВт. Работы по модернизации проводились совместно с российской компанией «Силовые машины», — говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана.

Ранее пресс-служба АО «Узбекгидроэнерго» сообщала, что в 2020−2022 годах «Силовые машины» осуществят строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт.

В октябре 2021 года «Силовые машины» завершили модернизацию Сырдарьинской теплоэлектростанции, крупнейшей ТЭС в Узбекистане. Проект, который реализовывался с 2019 года, предусматривал модернизацию шести энергоблоков станции с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт.

В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч, к 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт.ч.

При этом Узбекистан за последние три года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.