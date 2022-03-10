Компания «СиСорт» представила «антисанкционные» сервисы для аграриев

Алтайская компания «СиСорт» представила цифровую экосистему, включающую полезные сервисы для аграриев, на Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Инновационные разработки предприятия основаны на искусственном интеллекте и технологии Big Data, они помогут предприятия АПК работать более стабильно, а их руководителям — гораздо быстрее принимать важные решения. В компании уверены, что сервисы позволят предприятиям эффективнее работать в условиях введенных санкций.

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«Компания „СиСорт“ известна как производитель оборудования для сортировки сыпучих продуктов — фотосепараторов. Однако сейчас мы развиваем новое направление — цифровую экосистему „СиСорт“, которая поможет предприятиям эффективнее работать в ситуации введенных санкций. Наши разработки, основанные на искусственном интеллекте и технологии Big Data, позволят аграриям достичь стабильности в качестве продукта, работе оборудования и стабильности всего бизнеса», — рассказывает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

В экосистему входят 7 сервисов, некоторые из них внедрены и приносят пользу, другие готовят к запуску.

«Один из сервисов может составлять модели бизнесов клиентов, просчитывать выгодность вложений в оборудование до его приобретения, моделировать экономический эффект при выборе того или иного продукта, на производстве или переработке которого аграрий хочет сфокусироваться. Этот сервис будет работать в связке с проектом „Хлеборобот“, который уже сейчас анализирует колебание цен, спрос, предложение на 20 наиболее популярных в России сельхозкультур и представляет все данные в виде отчета. Аналитика доступна аграриям в Telegram-канале „Хлеборобот“, мы предоставляем эту информацию бесплатно всем желающим» — рассказывает Савинков.

Еще один сервис экосистемы — размещенный на сайте «СиСорт» калькулятор технологического оборудования. Клиент выбирает нужные ему параметры, а искусственный интеллект на основе этого формирует коммерческое предложение, которое включает конфигурации оборудования, стоимость и сроки изготовления. Робот также резервирует для клиента необходимые запчасти на складе. Сервис значительно ускоряет процесс покупки и особенно актуален во время кризиса. Сейчас калькулятор работает при заказе норий, в перспективе «СиСорт» распространит его на фотосепараторы и оборудование партнеров.

«Следующий проект экосистемы — это цифровое сервисное обслуживание клиентов. Система запущена и уже позволила сэкономить предприятию десятки тысяч часов работы техников и, соответственно, избежать простоя оборудования клиентов из-за неполадок. Благодаря проекту нередко удается предотвратить выход из строя оборудования, а многие поломки, если они все же случаются, сервисные техники устраняют дистанционно. Сейчас в связи с введенными против России санкциями мы решили также взять на себя сервисное обслуживание фотосепараторов зарубежных брендов», — отмечает Савинков.

Еще один полезный сервис — это CSortCloud. Благодаря объединению произведенных «СиСорт» фотосепараторов в одну систему формируется база оптимальных алгоритмов сортировки тех или иных продуктов, и клиенту при переходе на новый продукт не нужно думать, достаточно просто загрузить настройки и получать прибыль. В качестве ответа на санкции «СиСорт» готов подключить к этому облаку аппараты зарубежных брендов.

Благодаря сервисам «СиСорт» формируется отчет для руководителей предприятий АПК о загруженности установленных на производстве фотосепараторов. Новый сервис экосистемы направлен на снижение простоев оборудования, не связанных с поломкой. В перспективе система предложит руководителю хозяйства «подработку» — сортировать продукты тем предприятиям, которые еще не обзавелись собственными фотосепараторами.

«Еще один наш новый сервис поможет ускорить принятие решения о покупке сырья. Клиент загрузит горсть пшеницы, гороха или овса в специальный фотобокс, сделает фото на мобильный телефон. Далее приложение проанализирует изображение и даст расклад о качестве, засоренности сырья. Клиенту не нужно будет делать лабораторный анализ, чтобы принять решение о покупке партии продукта. Сейчас мы уже тестируем мобильное приложение и готовы дать возможность оценить систему всем желающим. Сегодня, во время кризиса и санкций, в бизнесе очень важно быстро принимать решения, перестраиваться. По сути, именно на это и направлены все сервисы нашей цифровой экосистемы», — подчеркивает исполнительный директор.

Справка. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 18 странах мира, поставки оборудования идут в 28 стран.