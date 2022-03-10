Импортозамещение в производстве криогенных сосудов.

Криогенное емкостное оборудование необходимо в различных сферах. Одним из сегментов продукции являются сосуды Дьюара. Российским производителем с самой широкой линейкой Дьюаров, криоцилиндров, аксессуаров для работы с жидким азотом и кислородом является Научно-производственное объединение «Криомаш».

О том, как функционирует компания в период кризиса, какие новые продукты выпускает, чем ценно для реализации Федеральных программ расскажет в интервью Генеральный директор компании Русских Сергей Геннадьевич.

Русских Сергей, Гендиректор НПО "Криомаш" © Фото из открытых источников

1. Становление компании, истоки и история возникновения.

Руководители НПО «Криомаш» — Сергей Геннадьевич и Елизавета Сергеевна Русские — начали свой бизнес в 2016 году. Изучив текущие потребности в разных сферах бизнеса, науки и производства, увидели острую потребность рынка в сосудах Дьюара. Криогенные резервуары применяются для хранени и транспортировки азота и кислорода, биоматериалов. Занимаясь поставками импортного оборудования, увидели необходимость в улучшении качества и расширения ассортимента.

«Было очень непросто, так как в нашей стране стоит острая нехватка высококвалифицированных конструкторов, технологов, токарей, слесарей и т. д. Но несмотря ни на что к 2021 году «Криомаш» завоевал рынок в различных направлениях — от атомной промышленности до генетики, от медицины до животноводства."

2. Инновации и достижения НПО «Криомаш» за прошедший год.

Долго работая со сферами генетики, медицины, племенного дела мы увидели текущие потребности в импортозамещении. Например, в новых модификациях криохранилищ для хранения семени, особых сосудах для авиаперевозок, возможностях для штативного хранения.

«Важной вехой являются широкогорлый сосуд Дьюара и драйшипер. Дьюар с широким горлом требуется для хранения биоматериала в канистрах и штативах. До этого времени подобные сосуды импортировались в Россию из других стран. НПО «Криомаш» разработал и выпустил российский аналог: сосуды СДП-35/119, СДС-35/119, СДМ-35/119. Они успешно зарекомендовали себя в племенном деле, генетике. Так же важной инновацией является драйшипер — «сухой» сосуд Дьюара. Стабильно работает во многих клиниках ЭКО, что подтверждается графиками логгеров.

Это полное импортозамещение. Оба сосуда успешно используются в генетике, эмбриологии, показывая отличные результаты."