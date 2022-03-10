Импортозамещение в производстве криогенных сосудов.
Криогенное емкостное оборудование необходимо в различных сферах. Одним из сегментов продукции являются сосуды Дьюара. Российским производителем с самой широкой линейкой Дьюаров, криоцилиндров, аксессуаров для работы с жидким азотом и кислородом является Научно-производственное объединение «Криомаш».
О том, как функционирует компания в период кризиса, какие новые продукты выпускает, чем ценно для реализации Федеральных программ расскажет в интервью Генеральный директор компании Русских Сергей Геннадьевич.
Русских Сергей, Гендиректор НПО "Криомаш" © Фото из открытых источников
1. Становление компании, истоки и история возникновения.
Руководители НПО «Криомаш» — Сергей Геннадьевич и Елизавета Сергеевна Русские — начали свой бизнес в 2016 году. Изучив текущие потребности в разных сферах бизнеса, науки и производства, увидели острую потребность рынка в сосудах Дьюара. Криогенные резервуары применяются для хранени и транспортировки азота и кислорода, биоматериалов. Занимаясь поставками импортного оборудования, увидели необходимость в улучшении качества и расширения ассортимента.
«Было очень непросто, так как в нашей стране стоит острая нехватка высококвалифицированных конструкторов, технологов, токарей, слесарей
2. Инновации и достижения НПО «Криомаш» за прошедший год.
Долго работая со сферами генетики, медицины, племенного дела мы увидели текущие потребности в импортозамещении. Например, в новых модификациях криохранилищ для хранения семени, особых сосудах для авиаперевозок, возможностях для штативного хранения.
«Важной вехой являются широкогорлый сосуд Дьюара и драйшипер. Дьюар с широким горлом требуется для хранения биоматериала в канистрах и штативах. До этого времени подобные сосуды импортировались в Россию из других стран. НПО «Криомаш» разработал и выпустил российский аналог: сосуды СДП-35/119, СДС-35/119, СДМ-35/119. Они успешно зарекомендовали себя в племенном деле, генетике. Так же важной инновацией является драйшипер — «сухой» сосуд Дьюара. Стабильно работает во многих клиниках ЭКО, что подтверждается графиками логгеров.
Это полное импортозамещение. Оба сосуда успешно используются в генетике, эмбриологии, показывая отличные результаты."
3. Расширение производства.
Гендиректор НПО "Криомаш" Сергей Русских даёт интервью, рассказывая о расширении производства и новых станках. © Фото из открытых источников
Гендиректор НПО "Криомаш" Сергей Русских даёт интервью, рассказывая о расширении производства и новых станках. © Фото из открытых источниковВ прошлом году НПО «Криомаш» расширилось, увеличив производственные мощности, штат, приобретя новые цеха и оборудование. Это дало возможность увеличить выпуск и повысить качество продукции.«Криогенные сосуды требуют специальных технологий. Одно из требований — создания вакуума высокой степени откачки. У нас имеются высококачественные откачные стенды. Откачка идёт в течении недели, после чего сосуды передаются в отдел ОТК. Это позволяет обеспечивать высокое качество и хорошие показатели по испаряемости. Вкупе с тем, что мы даём гарантию 12 месяцев, наши Дюары становятся конкурентоспособными.»
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.