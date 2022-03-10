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Новый молочный комплекс на 800 голов запустили в Нижегородской области

 © vremyan.ru

Молочный комплекс на 800 голов крупного рогатого скота запустили 9 марта в Воротынском районе Нижегородской области. Сельхозпредприятие открылось на базе АО «Семьянское».

Фермы на комплексе начали строиться с 2017 года в несколько этапов. Последние 400 голов КРС появились в течение 2020-2021 годов.

В общей сложности возведение комплекса вместе с молочным залом обошлось в 172 млн рублей.

Источник: https://www.gipernn.ru/zhurnal/razv...-zapustili-v-nizhegorodskoy-oblasti

производство молока, Нижегородская область
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