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ЧЗПТ разработал новую кабину собственного производства

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RWOlLmJGMBM
Источник: https://chzpt.com/Novaya_kabina_buldoga_ChZPT_ot_2022

ЧЗПТ, производство, спецтехника
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