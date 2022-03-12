В Роскосмосе создали алгоритм, увеличивающий объем передачи данных со спутников в 10 раз
Российские исследователи разработали алгоритм, который в несколько раз увеличивает объем передачи данных со спутников.
Новую технологию сжатия данных разработали в холдинге «Российские космические системы». Подробности приводит госкорпорация «Роскосмос».
Уточняется, что разработанный алгоритм способен в десять раз сделать быстрее передачу данных со спутников. В сообщении также указано, что создаваемая технология даст возможно без корректировки конструкции космических аппаратов повышать вышеуказанную скорость.
Таким образом дистанционное зондирование Земли будет происходит почти в десять раз быстрее.
Согласно имеющимся сведениям, инженеры из России станут использовать особый адаптивный математический алгоритм. Именно он даст возможность напрямую на орбите передавать в архив транслируемую космическими аппаратами информацию.
Это в значительной степени уменьшит размер файла, который необходимо передать.
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