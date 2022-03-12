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Информационные технологии

В Роскосмосе создали алгоритм, увеличивающий объем передачи данных со спутников в 10 раз

Российские исследователи разработали алгоритм, который в несколько раз увеличивает объем передачи данных со спутников.

Новую технологию сжатия данных разработали в холдинге «Российские космические системы». Подробности приводит госкорпорация «Роскосмос».

Уточняется, что разработанный алгоритм способен в десять раз сделать быстрее передачу данных со спутников. В сообщении также указано, что создаваемая технология даст возможно без корректировки конструкции космических аппаратов повышать вышеуказанную скорость.

Таким образом дистанционное зондирование Земли будет происходит почти в десять раз быстрее.

Согласно имеющимся сведениям, инженеры из России станут использовать особый адаптивный математический алгоритм. Именно он даст возможность напрямую на орбите передавать в архив транслируемую космическими аппаратами информацию.

Это в значительной степени уменьшит размер файла, который необходимо передать.
Источник: https://www.tut-news.ru/nauka-i-teh...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

информационные технологии, Роскосмос
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