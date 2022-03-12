Российский производитель систем дозирования, транспортировки и хранения сыпучих компонентов — «Московские Дозирующие Системы»

Компания «Московские Дозирующие Системы» с 2008 года проектирует, изготавливает и реализует системы автоматического и ручного дозирования, оборудование для транспортировки и хранения сыпучих и жидких компонентов и материалов. Мы работаем с 2008 года и за это время успели зарекомендовать себя как надежный поставщик специализированных дозировочных, фасовочных, тарирующих и прочих технологических линий в России, включая комплексы БХМ (бестарного хранения муки) различных мощностей. Опираясь на знания и инженерный потенциал, «МосДоз» участвует в государственной программе импортозамещения и предлагает отечественную продукцию европейского качества по очень привлекательным ценам!

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЗИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ МОСДОЗ:

1. Цены ниже среднерыночных(в среднем на 5%-25%).

2. Сроки запуска готового оборудования 15 рабочих дней (но не позже сроков, согласованных в договоре).

3. Гарантийные обязательства в соответствии с ГК РФ, обеспечение запчастями и расходными элементами

4. Бесплатная доставка оборудования по Москве и ближайшему Подмосковью (при объеме заказа от 100 тыс. руб).

5. Доставка оборудования по всей России в кратчайшие сроки через партнерскую транспортную сеть.

Где применяют оборудование для транспортирования и хранения материалов?

Оборудование, которое мы производим активно применяют хлебокомбинаты, пекарни, предприятия химической и деревообрабатывающей промышленности, производители бетона и различных дорожных смесей. Дозировочные устройства и оборудование для хранения используют для работы с мукой, зерном, отрубями, жмыхом, песком, цементом, корундом, углем, опилками и многими другими материалами, включая даже желтый кек.

Чтобы узнать подробную информацию о нашем оборудование и предлагаемых решениях, свяжитесь с нами — будем рады оказать консультацию и вместе решить вашу задачу!

Спиральный транспортер © mosdoz.ru

Мешкоопрокидыватель © mosdoz.ru

Бункер для хранения сыпучих компонентов © mosdoz.ru

Просеиватель для сыпучих компонентов © mosdoz.ru

Дозатор сыпучих компонентов с шкафом управления и автоматизации © mosdoz.ru

Замок-захват для муковозов и цементовозов © mosdoz.ru

Реечная задвижка © mosdoz.ru

На нашем сайте вы также сможете ознакомиться с референсными проектами, которыми гордится наша компания, как пример — ПО «Покровский пищекомбинат»

Система бестарного хранения муки состоящая из мешкоопрокидывателя, просеивателя, двух сдвоенных гибких транспортеров подачи SP90 в четыре силоса на 2,2 т. каждый, с дальнейшей транспортировкой продукта в два дозатора сыпучих продуктов марки ЭДСП-100 для разбора по технологическим линиям. Транспортируемый материал — взрывоопасная мука. Благодаря правильно спроектированному косплексу БХМ, взрывоопасность минимизирована, тк отсутствует пыление транспортируемого материала. Стоимость проекта — 2 618 184р. с НДС, что почти в 3 раза дешевле аналогичного комплекса бельгийского производства!

Покровский пищекомбинат - БХМ © mosdoz.ru