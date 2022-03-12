Завод «Красное Сормово» заложил киль очередного судна серии сухогрузов

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Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) заложил киль 10-го судна серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую предприятие строит по заказу АО «ГТЛК». Из-за эпидемиологических ограничений церемония прошла в рабочем режиме. Строящаяся на предприятии серия — одна из крупнейших на рынке грузового судостроения России c 2000 года.

«Строительство серии идет согласно графику, — подчеркнул генеральный директор завода „Красное Сормово“ Михаил Першин. — В работе находятся все 11 судов, на части из них завершен монтаж оборудования».

Завод «Красное Сормово» планирует снизить себестоимость производства сухогрузов в процессе их строительства.

«С 2018 года мы реализуем программу повышения производительности труда, которая предполагает ежегодное увеличение операционной эффективности за счет снижения издержек: оптимизируется внутризаводская логистика, исключаются избыточные перемещения деталей и комплектующих. Кроме того, сотрудники всех подразделений регулярно вносят предложения по улучшению производственных процессов в своих цехах», — пояснил Михаил Першин.

В течение ближайшего года экономический эффект от сокращения издержек по предварительным оценкам составит более 200 млн рублей.

Напомним, сухогрузы проекта RSD59 составляют значительную часть современного грузового флота России. Они отличаются повышенной вместимостью и маневренностью по сравнению с аналогичными судами. RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, леса, металла, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Ранее сообщалось, что на заводе «Красное Сормово» построено порядка 40% сухогрузов и танкеров, которые сегодня эксплуатируются в России.