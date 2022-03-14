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Впервые ФЕНИКС был продемонстрирован на Московском автосалоне CITYBUS в 2019 году, а уже к концу года был освоен его серийный выпуск. Привод нашел широкое применение не только у ведущих производителей мидибусов России и Беларусии, но и неплохо зарекомендовал на не характерных для себя транспортных средствах (пожарные машины, вахтовки и даже речной транспорт), а замена ФЕНИКСом вышедшего из строя импортного аналога уже стало просто традицией на рынке пассажирских перевозок.

Так в чем секрет популярности данного привода?:

1. Прежде всего уникальная возможность адаптации — его можно установить в дверном проеме вверху, внизу, слева, справа. Наши конструктора специально и в краткие сроки адаптируют его именно под Ваш автобус.

2. Его надежность — свыше 500 000 циклов открытия/закрытия — пожалуй один из лучших показателей в своем классе.

3. Продуманная система безопасности — полностью соответствует международным требованиям. Имеет в своем арсенале автооткат, звуковую индикацию, электромагнитный клапан фиксации, который своим усилием крепко прижимает дверь к проему — забудьте про клинья и дополнительную регулировку двери.

4. Сбалансированная и быстрая работа — скорость привода является самой высокой среди аналогов.

5. Уникальный контроллер — позволяет программировать работу привода по вашим запросам, балансировать работу приводов в паре — а это позволяет создавать сдвоенные системы, имеет функцию обучения и многое другое.

Одним из примеров использования привода Феникс — установка его на трехдверном автобусе Фоксбас «Город». В нем передняя прислонно-поворотная система выполнена с классическим расположением привода в нижней части проема, а задняя дверная система является двойной и обеспечивает ширину проема 1,5 метра — теперь двое человек могут беспрепятственно зайти-выйти. Благодаря этому, автобус превратился в полноценный городской пассажирский транспорт. Визуально ознакомиться с работой приводов на этом автобусе вы сможете в видеоролике. В настоящее время ведутся разработки ФЕНИКСА для транспорта с бортовой сетью 24V.

Наша компания уже на протяжении практически 20 лет постоянно ведет разработки новых решений в области открытия дверей пассажирского транспорта. Мы способны осуществить практически любые Ваши идеи в данном направлении.

Установите элетропривод ФЕНИКС и у Вас появится незаменимый помощник на долгие годы!

© Фото из открытых источников