На Ставрополье сотрудник ГИБДД трудоустроил спасённую овчарку

Майор полиции Михаил Нестеров ехал со службы домой и заметил на обочине дороги сбитую немецкую овчарку. Собака медленно умирала.

Мужчина остановился, погрузил собаку в машину и привез домой.

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Лечение собаки заняло больше месяца — у овчарки оказались сломаны обе лапы. За время лечения Михаил так привязался к питомцу, что решил оставить его у себя — семья была только за. Собаке за горделивое поведение Нестеровы дали кличку Босс.

Сегодня овчарка Босс — не только любимец семьи Нестеровых, но и помощник по службе. Михаил трудится инспектором по розыску угнанного транспорта и часто берет овчарку на службу, обучает приёмам сыска. Босс уже научился брать след — этот навык пригодится ему в поиске угонщиков автомобилей!

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