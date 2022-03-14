Начала работать биржа импортозамещения

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В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию Минпромторг запускает новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения». Сервис реализован на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе ГИСП, говорится в сообщении министерства. На сегодняшний день информационная система насчитывает более 14 тысяч пользователей — промышленных предприятий.

«С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников», — прокомментировали запуск сервиса в Министерстве промышленности и торговли.

Следующим этапом развития сервиса станет работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения. Основными преимуществами Биржи импортозамещения являются наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика, готовая экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков. Она включает дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис», — передает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России.

С помощью данного института будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система поможет снизить бюрократическую и административную нагрузку на предприятия. В рамках совершенствования цифрового сервиса в базу, как ни парадоксально это звучит в контексте импортозамещения, постепенно включат не только российских, но и иностранных поставщиков, готовых продолжить или начать сотрудничество с Россией.