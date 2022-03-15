Донской ГАУ разработал систему питания растений в условиях органического земледелия

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Исследовательский коллектив Донского ГАУ разработал по заказу Минсельхоза России методическое руководство по организации минерального питания растений при получении продукции органического земледелия. Впервые в российской практике был описан весь технологический процесс коррекции питания растений: от выбора удобрений или препаратов, подготовки к внесению до настройки сельскохозяйственных машин и контроля качества их работы.

Донской ГАУ занимается разработками в сфере органического сельского хозяйства с начала XXI века. Адресованные участникам российского рынка органической продукции рекомендации учитывают накопленный вузом опыт создания биологизированных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также полностью соответствуют Федеральному закону № 280-ФЗ «Об органической продукции…» и ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации».

«Наши разработки касаются управления питанием растений 24 полевых, овощных и садовых культур, а также воспроизводства плодородия почвы под 14 звеньями полевых севооборотов при полном отказе от применения минеральных удобрений промышленного производства. Они соответствуют всем законодательным ограничениям, при этом их использование способствует получению высоких и качественных урожаев органической продукции», — рассказывает проректор по научно-исследовательской работе Донского ГАУ Алексей Авдеенко.

Разработанные учеными вуза приемы основываются на широком использовании нетрадиционных ресурсов: отходов животноводства и птицеводства, залежей минерального сырья, в частности, бентонитовой глины, а также побочной продукции растениеводства. Это способствует удовлетворению растений в биогенных элементах и предотвращению экологических рисков, кроме того, существенно повышает плодородие почвы, снижает себестоимость продукции растениеводства и повышает рентабельность производства на 40-65%.

Инновационной также является система введения в продукционный процесс атмосферного азота, что обеспечивает питание растений за счет биологических источников. Широкое использование препаратов симбиотической и ассоциативной азотфиксации при формировании урожаев полевых и пропашных культур дает возможность ограничить объемы использования химических удобрений, кроме того, атмосферный азот экологически чист и абсолютно бесплатен для сельхозпроизводителей.

Рекомендации учитывают и результаты полевых экспериментов по использованию средств защиты растений биологического происхождения. Полученные исследователями Донского ГАУ данные показывают, что замена традиционных удобрений биологическими препаратами не снижает урожайность зерновых, технических и овощных культур, существенно улучшает их экологические и потребительские качества.

«В совокупности, предложенные университетом инновации позволяют организовать производство органической продукции на значительных сельскохозяйственных площадях юга России и соседних регионов», — отмечает Алексей Авдеенко.