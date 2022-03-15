Донской ГАУ разработал систему питания растений в условиях органического земледелия
Исследовательский коллектив Донского ГАУ разработал по заказу Минсельхоза России методическое руководство по организации минерального питания растений при получении продукции органического земледелия. Впервые в российской практике был описан весь технологический процесс коррекции питания растений: от выбора удобрений или препаратов, подготовки к внесению до настройки сельскохозяйственных машин и контроля качества их работы.
Донской ГАУ занимается разработками в сфере органического сельского хозяйства с начала XXI века. Адресованные участникам российского рынка органической продукции рекомендации учитывают накопленный вузом опыт создания биологизированных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также полностью соответствуют Федеральному закону № 280-ФЗ «Об органической продукции…» и ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации».
«Наши разработки касаются управления питанием растений 24 полевых, овощных и садовых культур, а также воспроизводства плодородия почвы под 14 звеньями полевых севооборотов при полном отказе от применения минеральных удобрений промышленного производства. Они соответствуют всем законодательным ограничениям, при этом их использование способствует получению высоких и качественных урожаев органической продукции», — рассказывает проректор по научно-исследовательской работе Донского ГАУ Алексей Авдеенко.
Разработанные учеными вуза приемы основываются на широком использовании нетрадиционных ресурсов: отходов животноводства и птицеводства, залежей минерального сырья, в частности, бентонитовой глины, а также побочной продукции растениеводства. Это способствует удовлетворению растений в биогенных элементах и предотвращению экологических рисков, кроме того, существенно повышает плодородие почвы, снижает себестоимость продукции растениеводства и повышает рентабельность производства на 40-65%.
Инновационной также является система введения в продукционный процесс атмосферного азота, что обеспечивает питание растений за счет биологических источников. Широкое использование препаратов симбиотической и ассоциативной азотфиксации при формировании урожаев полевых и пропашных культур дает возможность ограничить объемы использования химических удобрений, кроме того, атмосферный азот экологически чист и абсолютно бесплатен для сельхозпроизводителей.
Рекомендации учитывают и результаты полевых экспериментов по использованию средств защиты растений биологического происхождения. Полученные исследователями Донского ГАУ данные показывают, что замена традиционных удобрений биологическими препаратами не снижает урожайность зерновых, технических и овощных культур, существенно улучшает их экологические и потребительские качества.
«В совокупности, предложенные университетом инновации позволяют организовать производство органической продукции на значительных сельскохозяйственных площадях юга России и соседних регионов», — отмечает Алексей Авдеенко.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.