Автоматические выключатели производство РФ
Анлог лучших европейских автоматов.
Модульные автоматические выключатели YON MD63 предназначены для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и отключений цепей вручную. Модульные автоматические выключатели на ток до 63 А — аппараты широкой сферы применения: от использования в решениях для строительства, промышленных объектов, строительства элитных домов, ТЦ, коттеджей до установок в энергосистемах АЭС, ТЭЦ, кораблей и подводных лодок МО РФ. Широкий ассортимент аксессуаров делает применение модульных автоматов ДКС удобным для любого решения.
Преимущества серии
• серебросодержащие напайки на подвижном контакте для повышения износостойкости и уменьшения значения переходного сопротивления;
• 13 пластин в дугогасительной камере эффективно гасят дугу и обеспечивают безопасное отключение в аварийной ситуации;
• лучшее охлаждение за счет профильных углублений на корпусе; • аксессуары крепятся на защелку с левой стороны выключателя, гарантируя быстрое надежное присоединение с высокой точностью в один клик;
• возможность опломбировать рукоятку для предотвращения несанкционированного включения/отключения;
• особая конструкция зажимов обеспечивает максимально плотный и больший по площади контакт для предотвращения нагрева и оплавления проводников
Производятся на Курском ЭлектроАппаратном Заводе (КЭАЗ)
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