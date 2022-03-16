В Татарстане запустили производство комплектующих для газовых турбин

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ООО «КамЭнергоМаш», входящий в группу УК «КЭР-Холдинг», организовал на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижнекамске Республики Татарстан импортозамещающее производство комплектующих для газовых турбин. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие освоило выпуск сложных запасных частей по индивидуальным заказам: лопаток, дисков турбин и компрессоров, редукторов, корпусных элементов. Они являются комплектующими к газовым турбинам российского и зарубежного производства. Объемы выпуска составят 380 единиц продукции в год.

Всего в модернизацию предприятие вложило более 530 млн рублей.

Эти комплектующие используют для ремонта газотурбинных электростанций гражданского и промышленного назначения, при модернизации и сервисном обслуживании мобильных передвижных электростанций, газоперекачивающих станций с газотурбинным приводом, а также газотурбовозов. В нефтегазовой отрасли газотурбинные установки применяются для утилизации попутного газа при нефтедобыче.

Основными заказчиками выступают нефтехимические предприятия «Татнефть», «Тольяттикаучук», «Нижнекамскнефтехим», «Танеко», «Таиф-НК», «Таиф-СМ» и «Аммоний».

В настоящее время, по оценкам компании, зарубежные производители занимают около 80% российского рынка комплектующих для газовых турбин. Реализация проекта поможет снизить зависимость отрасли от импорта на 10%-15%.

В 2019 году «КамЭнергоМаш» получил льготный заем на сумму 399 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности. Средства были направлены на закупку 13 видов станочного оборудования, которые обеспечат весь рабочий процесс — от заготовительных операций до выпуска комплектующих и сборки готовой продукции.