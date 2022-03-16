В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

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16 марта 2022 года в Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78663 (0208).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это третий тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».

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Фото: https://aviafor....27560/page-119