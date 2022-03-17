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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © www.flightradar24.com

Сегодня, 17.03.2022, в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95224 и временной регистрацией 97011. Заказчик борта на данный момент не известен. Это уже 221-й взлетевший самолёт этого типа и 4-й в этом году.

 © www.flightradar24.com

Даты первых полётов за 2022 год:

1. 14.01.2022 95221

2. 01.02.2022 95222

3. 25.02.2022 95223

4. 17.03.2022 95224
Источник: https://www.flightradar24.com/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС
  • Нет аватара SupersonicAir
    17.03.2211:37:14

    Привет, всем завсегдатаям! Всегда воспринимал новости об очередном SSJ как-то без большой радости. Почти как должное. Возможно из-за большого изначального количества заморских комплектующих, делающих этот самолёт не вполне русским. Но теперь, даже с далеко ещё незавершённой программой SSJ-New, всё равно уже по-другому воспринимается этот первый полёт) Спасибо заводчанам за труд! Именно этот труд на русском заводе стоит всего золота мира, как показывает текущее время.

    PS. «Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся — всё за рубежом купим». Егор Гайдар

    #1248531
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