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Информационные технологии

Саранская IT-компания готова заменить мировых вендоров BI

Компания Инфомаксимум — российский разработчик программных решений в области бизнес-аналитики — заявляет о полной готовности заменить иностранные системы.

«Крупнейшие мировые вендоры софта, среди которых SAP, Oracle, Microsoft, Atlassian, уже заявили о приостановке или полном отказе работать в России. Из последних громких заявлений — Tableau, один из лидеров решений в области Business Intelligence. Всё это значит, что отлаженные корпоративные системы вряд ли смогут функционировать, как прежде, — считает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — И выход из этой ситуации только один — импортозамещение».

 © sun9-38.userapi.com

В 2019 году Инфомаксимум представила первую полностью отечественную систему класса process mining — Proceset. К 2022 функционал системы значительно расширился, и теперь решение способно:

  1. проводить глубокий анализ бизнес-процессов и операций;
  2. в несколько кликов формировать гибкие кастомизированные интерактивные отчеты;
  3. настраивать систему ключевых показателей (KPI);
  4. автоматизировать действий и принимать бизнес-решения на основе данных.

«Proceset — это система активной аналитики. Что это значит? Пользователю больше не нужно регулярно просматривать дашборды и анализировать KPI. Наше решение само реагирует на отклонения и выполняет необходимые для бизнеса действия», — поясняет Александр Бочкин.

Один из недавних кейсов связан непосредственно с BI — был настроен автоматический контроль процесса обработки зарплатных реестров в банке из ТОП-10. При помощи Proceset удалось:

  1. реконструировать сквозной процесс на основе данных из нескольких учетных систем;
  2. отрегулировать автоматический контроль SLA;
  3. сформировать метрики по процессу и по каждому его этапу;
  4. обнаружить «уязвимые» места, где процесс часто зависал;
  5. определить источники помех;
  6. построить кастомные дашборды в Proceset

«Мы уже много лет помогаем различным компаниям становиться лучше и в эти нелегкие для всех времена не собираемся останавливаться, — комментирует Александр Бочкин. - У нас есть для этого все возможности».


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