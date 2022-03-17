Саранская IT-компания готова заменить мировых вендоров BI

Компания Инфомаксимум — российский разработчик программных решений в области бизнес-аналитики — заявляет о полной готовности заменить иностранные системы.

«Крупнейшие мировые вендоры софта, среди которых SAP, Oracle, Microsoft, Atlassian, уже заявили о приостановке или полном отказе работать в России. Из последних громких заявлений — Tableau, один из лидеров решений в области Business Intelligence. Всё это значит, что отлаженные корпоративные системы вряд ли смогут функционировать, как прежде, — считает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — И выход из этой ситуации только один — импортозамещение».

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В 2019 году Инфомаксимум представила первую полностью отечественную систему класса process mining — Proceset. К 2022 функционал системы значительно расширился, и теперь решение способно:

проводить глубокий анализ бизнес-процессов и операций; в несколько кликов формировать гибкие кастомизированные интерактивные отчеты; настраивать систему ключевых показателей (KPI); автоматизировать действий и принимать бизнес-решения на основе данных.

«Proceset — это система активной аналитики. Что это значит? Пользователю больше не нужно регулярно просматривать дашборды и анализировать KPI. Наше решение само реагирует на отклонения и выполняет необходимые для бизнеса действия», — поясняет Александр Бочкин.

Один из недавних кейсов связан непосредственно с BI — был настроен автоматический контроль процесса обработки зарплатных реестров в банке из ТОП-10. При помощи Proceset удалось:

реконструировать сквозной процесс на основе данных из нескольких учетных систем; отрегулировать автоматический контроль SLA; сформировать метрики по процессу и по каждому его этапу; обнаружить «уязвимые» места, где процесс часто зависал; определить источники помех; построить кастомные дашборды в Proceset

«Мы уже много лет помогаем различным компаниям становиться лучше и в эти нелегкие для всех времена не собираемся останавливаться, — комментирует Александр Бочкин. - У нас есть для этого все возможности».