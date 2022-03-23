«ЧЕТРА» первая завершила отгрузку техники для Газпрома

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124 единицы техники отправлены для нужд Газпрома.

Предприятие стало крупнейшим поставщиком в рамках трехлетней программы закупки ПАО «Газпром» с применением механизма лизинга и первым из всех российских и иностранных компаний завершило отгрузку машин заказчику, выполнив обязательства четко и в срок.

Бульдозеры и трубоукладчики отправились в 19 подразделений Газпрома. Многие машины уже введены в эксплуатацию и применяются на строительстве и ремонте магистральных газопроводов, для тяжелых работ при прокладке труб.

Ирина Машенькина, директор по продажам промышленной техники ООО «ЧЕТРА»: «Завод-изготовитель техники ЧЕТРА — ООО «ПК «Промтрактор» зарекомендовал себя как надежный партнер, имеющий высокий собственный заготовительный передел узлов и комплектующих. Даже в условиях жесткой санкционной политики, продолжающихся угроз в адрес Российской Федерации о дальнейшей эскалации и ограничении импортных поставок по коммерческим контрактам, предприятие наращивает объемы производства имея возможность комплектации техники ЧЕТРА узлами и агрегатами отечественного производства (двигатели, элементы гидравлики и прочее)».

«ЧЕТРА» и «Газпром» — давние и надежные партнеры. Бульдозеры и трубоукладчики чебоксарского производства более 25 лет участвуют в реализации десятка крупных проектов, таких как строительство нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), трубопровода «Сахалин-2» и газопроводов «Голубой поток», «Ванкор — Пурпе», «Починки — Грязовец», «Сила Сибири».