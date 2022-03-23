Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Прогулка по заводу АЛТ Мастер — контрактному производителю электроники в России.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/1n4JfSeyrLs
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1n4JfSeyrLs

электроника, производство, контрактное производство электроники, АЛТ Мастер
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,