В Калининградской области открыта третья очередь тепличного комплекса

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18 марта «Орбита-Агро» ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в Гвардейске Калининградской области.

Новая площадь теплиц составила около 4,5 га.

— Новый тепличный комплекс мы построили за 10 месяцев. Сегодня у нас около 14 гектаров, планируем увеличить площадь теплиц до 20 гектаров, — сказал директор компании Шаиг Мамедов. — В этом году мы намерены вырастить 7 300 тонн продукции, в том числе 2 800 тонн томатов, 3 550 тонн огурцов, 500 тонн баклажанов, 500 тонн перца, 150 тонн земляники.

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«Подматываем растения, убираем все пасынки, потому что они в дальнейшем мешают росту. Формируем гроздь — на разных видах томатов гроздь формируется по-разному. Например, на данном виде томата гроздь состоит из пяти цветочков«, — объяснила начальник производства — Анжела Энтгаф.

Такое с растениями проделывают каждую неделю. А чтобы урожая было больше, на каждую гроздь вручную надевают кистедержатель. Системы, установленные в этих теплицах, позволяют выращивать овощи круглый год.

«Система дополнительного освещения даёт нам преимущество не зависеть от погодных условий. Мы можем сажать томаты в самые ранние сроки и получать урожай раньше, чем это получается, если выращивать без засвечивания«, — рассказал главный агроном тепличного комплекса — Анатолий Серейчикас

Но вырастить много овощей помогают не только современные технологии. В теплицах есть домик для шмелей. Для ускоренного опыления.

И если раньше их привозили из заграницы, то теперь растения опыляют отечественные насекомые. В промышленной теплице выращивают несколько сортов томатов. А открытие нового комплекса увеличит количество помидоров на 2800 тонн.

По прогнозам специалистов, запуск теплиц обеспечит в 2022 году дополнительный валовый сбор овощной продукции закрытого грунта в объеме 2,8 тысячи тонн. Прирост производства к уровню 2021 года составит 40%.

Предприятие планирует расширять производства: намечено строительстве новых теплиц: больше гектара на специальный комплекс для рассады и самой большой крытой теплицы в регионе площадью 6 гектаров, которая будет обеспечивать калининградцев баклажанами перцем и зеленью.

© s0.rbk.ru

© s0.rbk.ru

© s0.rbk.ru

© s0.rbk.ru

© kaskad.tv

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