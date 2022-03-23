Бийский котельный завод отгрузил первое оборудование для строящейся в Турции АЭС «Аккую»

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ООО «Энергостройдеталь — Бийский котельный завод» поставляет на атомную электростанцию «Аккую» в Турецкой Республике уникальное котельное оборудование, включающее в себя паровые котлы, двух- и трехствольные дымовые трубы, элементы пускорезервной котельной, а также котельно-вспомогательное оборудование. Планируется, что специалисты котельного завода будут заниматься шефмонтажом и пусконаладкой непосредственно на АЭС.

По словам генерального директора предприятия Олега Плетнева, оборудование для турецкой АЭС — один из знаковых проектов, реализованных в 2021 году.

«Мы прошли все необходимые этапы испытаний и приемки. В настоящий момент мы уже отгрузили продукцию на первых восемнадцати грузовых автомобилях из шестидесяти трех, в том числе пять котлов, составляющих сердце котельной АЭС», — отметил Олег Плетнев.

По его словам, несмотря на быстро меняющиеся внешние условия, завод работает и заключает новые контракты. Бийский завод заключил контракты на поставки котельного оборудования на ряд крупных предприятий России и ближнего зарубежья, а также для отечественных энергокомпаний. Проблемы, возникающие при выполнении заказов, на крупнейшем промышленном предприятии наукограда решают по мере их возникновения.

«По некоторым позициям завод тоже зависим от импорта. Но мы их оперативно меняем на отечественные аналоги, а также рассматриваем азиатскую компонентную базу. Кроме того, есть проблемы с логистическими цепочками, но специалисты предприятия сейчас рассматривают и разрабатывают новые логистические маршруты. Решения находятся, и мы уверены, что все получится. Все контракты будут исполнены», — заверил Олег Плетнев.

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края напомнили: Бийский котельный завод — одно из крупнейших предприятий машиностроения в регионе, производство, основанное в регионе во время Великой Отечественной войны на базе заводов, эвакуированных из европейской части страны в глубокий тыл. В середине февраля 1942 года прибывшая в Бийск первая группа специалистов выбрала площадку для размещения предприятия и запустила строительство первой очереди. Уже к сентябрю 1942 года был произведен первый котел, и в рекордно короткие сроки сконструирован и запущен в серию инновационный вертикальный котел. Всего за военные годы заводом было произведено около 500 котлов.

На сегодняшний день предприятием изготовлено свыше 130 тысяч котлов разных марок и модификаций, чья надежность по праву оценена предприятиями в различных отраслях как в России, так и за ее пределами.

В 2019 году Бийский котельный завод вошел в группу предприятий омского завода «СибГазСтройДеталь» для развития деятельности на рынке энергетического оборудования. Предприятие является членом Союза машиностроителей России.

«Аккую», или «Белый колодец», — строящаяся атомная электростанция на Средиземноморском побережье Турции.

Это не только первая строящаяся АЭС в Турецкой Республике, но и первый в истории мировой атомной энергетики подобный объект, который создается по модели «строй-владей-эксплуатируй» (в английском — BOO, Build-Own-Operate) по российскому проекту, включающему в себя инженерно-изыскательные работы, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание четырех энергоблоков с реакторами.

Основной объем поставок оборудования и высокотехнологичной продукции для реализации проекта приходится на российские предприятия, но предусмотрено и максимальное участие турецких компаний в строительных и монтажных работах, а также участие компаний из других стран.