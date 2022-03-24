«РТ-Инвест» внедрила полностью российскую систему управления оборудованием

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Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех и российский разработчик IT-решений «Деснол Софт» внедрили на комплексе по переработке отходов «Юг» цифровую систему управления оборудованием. В результате заявки на диагностику и ремонт стали выполняться в два раза быстрее, ошибки при получении данных снизились до нуля, а скорость формирования отчетов выросла на 80%. Все это обеспечит бесперебойную работу оборудования и продлит срок его службы. Аналогичное решение будет внедрено и на других комплексах «РТ-Инвест».

Система включает в себя учет оборудования и запчастей, планирование технического осмотра и ремонта, управление персоналом. Если раньше все эти процессы выполнялись сотрудниками комплекса вручную и отнимали много времени, то благодаря цифровизации, эффективность и производительность увеличились в среднем на 50-80%. Все оборудование на комплексе «РТ-Инвест» новое и уже не раз доказало свою надежность в ходе эксплуатации, новое технологическое решение позволит усовершенствовать диагностику и автоматизировать управленческие процессы.

Для реализации проекта были выбраны несколько подразделений комплекса «Юг»: цех сортировки, ремонтно-механические мастерские, административно-бытовой корпус, инженерные сети и очистные сооружения. Разработка проектных решений, учитывающих специфику комплекса по переработке отходов, длилась более семи месяцев, четыре месяца заняло непосредственное внедрение алгоритмов, еще три месяца — обучение сотрудников работе с системой.

Комплекс «Юг», запущенный в 2019 году, стал первым современным предприятием по сортировке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Более 70% оборудования цеха сортировки было локализовано — это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования. Благодаря открытию комплекса в Коломенском округе появилось 450 новых рабочих мест, из них 80% заняли местные жители. Это водители мультилифтов и фронтальных погрузчиков, операторы пресса, машинисты бульдозеров и экскаваторов, диспетчеры, весовщики и разнорабочие. Внедрение полностью российской системы управления — еще один шаг на пути к импортозамещению.

Ежедневно на сортировочные линии комплекса «Юг» поступает более 800 тонн ТКО из Коломны и соседних городских округов — Домодедова, Ленинского, Лыткарина, Дзержинского и Котельников. Все поступающие отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. В цехе сортировки идет отбор 32 типов вторичных ресурсов, таких как стекло, металл, пластик, макулатура. Мелкая фракция с содержанием органики перерабатывается в технический грунт на участке компостирования. Крупногабаритные отходы измельчаются в щепу и в дальнейшем используются для благоустройства территорий.

Строительство комплексной системы обращения с отходами, отвечающей современным мировым экологическим требованиям, один из шагов «РТ-Инвест» на пути к главной цели — нулевому захоронению отходов. Благодаря раздельному сбору, переработке во вторичные материальные ресурсы, компостированию органики и энергоутилизации остаточных фракций, которые не подлежат рециклингу, все отходы будут возвращаться в экономический оборот либо в материальном виде, либо в виде «зеленой» энергии.