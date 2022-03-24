В Саратовской области запущен в эксплуатацию новый тепличный блок площадью 7 га

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В селе Константиновка под Саратовом ООО «РЭХН» ввело в эксплуатацию новый блок тепличного хозяйства.

ООО «РЭХН» является самым крупным тепличным хозяйством Саратовской области, площадь теплиц составляет 37,2 га. В феврале т.г. здесь был построен новый блок площадью 7 га с электродосвечиванием, из которых 5 га уже запущены в работу. На новых площадях уже собран первый урожай огурцов, скоро поспеют томаты.

Новый комплекс позволит увеличить ежегодное производство овощей на 2 тыс. тонн. Объем инвестиций составил 437 млн. рублей, дополнительно создано 92 новых рабочих места. Всего в РЭХН теперь трудится уже более 500 человек.

Рядом с теплицей построена газопоршневая установка, которая вырабатывает сразу и тепло, и электроэнергию. Эта первое подобное оборудование на тепличных комплексах, оно позволяет удешевить затраты на топливно-энергетические ресурсы.

Сейчас в Саратовской области работает 10 тепличных хозяйства общей площадью 128 га, из них 12 га — с подсветкой. Благодаря применению светотехнологии жители области обеспечены тепличными овощами круглый год. С начала 2022 года уже собрано 5,8 тыс. тонн овощей — это на 48% выше, чем в прошлом году.