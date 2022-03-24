В Крыму запустили первую насосную станцию для перекачки днепровской воды

© cdnimg.rg.ru

В Крыму вблизи с. Победное Джанкойского района заработала Первая насосная станция (НС-1), впоследствии должен заполнится водой 80-километровый сухой участок между станциями.

— На первой насосной станции вода поднимается на девять метров, после чего продолжит распределяться по оросительной сети полуострова, — рассказали в госкомитете по водному хозяйству Крыма. — Станция восемь лет стояла без работы, поэтому сотрудники Джанкойского филиала внимательно следят за работой оборудования и проводят его пусконаладку.

Шесть насосов с общей мощностью 75 кубометров в секунду поочередно включаются на шесть-восемь часов. Так вода, поступающая в СКК с Каховского водохранилища со скоростью 25 тысяч кубометров в секунду, сможет дойти до второй насосной станции.

Вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2). Раньше наполнение происходило самотеком до НС-1, расположенной в районе Джанкоя.

Сейчас в Крыму ведутся работы для заполнения водой промежуток в 80 километров между насосными станциями в кратчайший срок. Когда цель будет достигнута, воду можно пускать далее, тогда начнут наполняться Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.

Стало известно, что уже в мае 2022 года четыре сельхозпроизводителя на севере Крыма намерены возобновить возделывание риса — пока планируется засеять 300 гектаров орошаемых земель. Чтобы вода дошла до рисовых чеков, аграрии сейчас очищают межхозяйственные оросительные каналы от кустарников и деревьев, выросших там за восемь лет.