Производство полиэтиленовых труб для газификации открылось в Новгородской области

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В Боровичах (Новгородская область) на заводе ЗАО «Петерпайп» открылось производство по выпуску напорных труб из полиэтилена для газопроводов и водоснабжения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Со ссылкой на пресс-службу предприятия отмечается, что цех в Боровичах укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием. Первые поставки труб пойдут на реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Новгородской области на 2021-2025 гг.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз», оптимизация сроков логистики и уменьшение времени производства труб позволит сократить сроки строительства газопроводов в регионе на 30-40%, а увеличение длины трубопровода с 13 до 20 метров существенно ускорит монтаж, снизит риски технологических потерь и повысит безопасность эксплуатации газопроводов.