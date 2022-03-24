Магистраль М-12 Москва-Казань. Ускорение

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Нулевой этап трассы М-12 в Подмосковье составляет 63 км. В настоящее время работы ведутся на всём протяжении этого участка.

На первом пусковом комплексе (протяжённость 23 км) нулевого этапа строительные работы ведутся с опережением графика. Речь идёт об участке автомобильной дороги М-12 от Центральной кольцевой автомобильной дороги до А-108 «Московское большое кольцо» вблизи города Орехово-Зуево.

Сейчас почти на всем протяжении первого пускового комплекса устроено земляное полотно, а на 12 километрах уже выполнены работы по укладке асфальтобетона. Ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений. Дорожники готовятся к монтажу первых матч освещения.

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Всего от ЦКАД до А-108 запроектировано 11 мостов и путепроводов, две транспортные развязки — с ЦКАД и А-108, мост через реку Клязьма. На большей части искусственных сооружений работы идут круглосуточно.

На развязке с ЦКАД уже видны ростверки опор, идёт сборка пролетных строений для их дальнейшего монтажа над ЦКАД. Устройство этой развязки обеспечит съезд с М-12 на ЦКАД и выезд к дороге М-7 «Волга». Также ведутся работы на развязке, которая обеспечит съезд с А-108 до деревни Стенино и повысит транспортную доступность Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, деревни Стенино, Малой Дубны. На мосту через Клязьму идет работа по пролетным строениям. Открытие движения на нулевом этапе М-12 позволит разгрузить от транзитного трафика трассу М-7 «Волга».

Этот участок трассы М-12 Москва — Казань от ЦКАД до дороги А-108 в Подмосковье планируют сдать досрочно — в июле 2022 году. При этом всю трассу планируют запустить также досрочно — в 2023 году, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

https://rg.ru/2...rassy-m-12.html