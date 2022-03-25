АО «Хиагда» с опережением плана начало добычу урана на Количканском месторождении в Бурятии

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АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») с опережением плана начало добычу урана на Количканском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.

Подготовку месторождения к эксплуатации провело АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ). На четырех блоках было пробурено 190 скважин, построена инфраструктура — линии электропередач, магистральные трубопроводы, промежуточные пруды-накопители продуктивных растворов. Работы проводились в сложнейших горно-геологических условиях вечной мерзлоты.

Срок подготовки месторождения к началу эксплуатации был сокращен на 40% благодаря применению инструментов Производственной системы «Росатома» (ПСР). Во время подготовки месторождения к эксплуатации реализованы проекты ПСР «Сокращение сроков строительства инфраструктуры месторождений» и «Повышение производительности буровых работ». «Бурение технологической скважины на урановом производстве — это целый комплекс операций: перебазировка и монтаж буровой, пилотное бурение, бурение с расширением, потом сооружение и освоение скважины. Мы стали искать, что можно улучшить в каждой операции, проанализировали, где у нас были простои, подумали, как их можно ликвидировать и скорректировали методику работ — отсюда результат», — рассказал генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Технический проект разработки Количканского согласован Центральной комиссией по разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (ЦКР-ТПИ Роснедр). Инфраструктура для ведения добычных работ на Количканском расположена в границах лицензий двух месторождений — Источного и Количканского. «На Источном дорабатывается залежь и, чтобы мощности локально-сорбционной установки не простаивали, на нее будут направляться растворы с Количканского», — объяснил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулев.В настоящее время начато бурение еще на трех блоках Количканского. Здесь необходимо пробурить 264 скважины. АО «РУСБУРМАШ» поставило перед собой амбициозную задачу завершить работы с опережением срока на 50%, к концу мая 2022 года.