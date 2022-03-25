«Мираторг» запустил производство ветеринарных кормов для кошек и собак

Агропромышленный холдинг «Мираторг», один из ведущих производителей мяса и кормов в РФ, запустил производство специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак.

Производство развернуто на заводе в Курской области, где выпускаются корма для домашних животных. В предприятие было инвестировано более 4 млрд рублей. Его мощности рассчитаны на выпуск до 47 тыс. тонн продукции в год.

«Потребность в лечебных кормах для животных в настоящее время большая, поэтому мы постарались запустить новую линейку EXPERT как можно быстрее, — сказали в пресс-службе. — По объемам выпуска будем ориентироваться на рынок».

Новая продукция создана на базе современных научных исследований в нутрициологии. Рецептуры разработаны специалистами Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных (FEDIAF). Это полностью российский продукт, представленный влажными и сухими кормами в пяти ветеринарных диетах, уточнили в компании.

Производство питания для домашних животных под собственным брендом «Мираторг» начал в 2019 году в Курской области. Завод выпускает корма от стандарт-сегмента до сегмента супер-премиум, используя только сырье собственного производства.

«В планах — развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступным по цене и обеспечивая гарантированное наличие на полках магазинов», — заявили в пресс-службе агрохолдинга.