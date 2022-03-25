В Волгоградской области открылся крупнейший в России комплекс по сушке овощей © volgograd-trv.ru

В Волгоградской области создан один из крупнейших в России комплекс по сушке овощей. Инвестпроект стоимостью порядка 700 миллионов рублей реализован с господдержкой в Городищенском районе. На первый взгляд эта золотистая масса напоминает чипсы или хлопья. На самом деле — сушеный, сублимированный лук. Еще год назад такая, казалось бы, простая продукция в России была исключительно импортной. Теперь производство освоили у нас. Уже есть крупные контракты. Открывая пачку чипсов одной из всемирно известных марок, будьте уверены, вкус им придает именно лук с этого предприятия. Но это только один из примеров.

Анна Щербакова, директор по качеству: «Производитель мясной продукции получает наши сухие овощи. Восстанавливает при помощи воды и использует уже у себя в технологическом процессе на производстве. Это очень удобно, экономично и практично».Процесс производства практически полностью автоматизирован. Ручной труд необходим только в начале технологической цепочки. — Убираем шелуху, чтобы чистый лук был. А девчата дальше донышки отрезают, чтобы чистая продукция была. Находиться без слёз на этом предприятии невозможно. И это не фигура речи. Ведь даже когда на кухне режешь всего одну луковицу, расплачешься. А через руки этих героических женщин таких луковиц проходят тысячи. Лук шинкуется, при этом форму нарезки выбирает заказчик. Затем — сушка в печах. Она длится три часа при различных температурных режимах. После готовый продукт проходит очередной контроль качества перед фасовкой.

Татьяна Серебрякова, лаборант: «Визуально осматриваем, у нас есть специальные приборы. Измеряем влажность, качество и чтобы не было посторонних предметов. Очень довольна, что у нас открыли такой завод, не надо ездить в город. Транспорт не всегда у нас ходит хорошо. Стабильная заработная плата два раза в месяц. Это очень радует».

Производственная линия может сушить не только лук. Обработку проходит также морковь и свекла. Овощи предприятие закупает у местных фермеров. При этом в переработку идут и те овощи, которые из-за размера или внешнего вида не подходят для продажи в магазине. А значит, у сельхозтоваропроизводителей появляется еще одна возможность для реализации всей продукции. Михаил Прокофьев, генеральный директор предприятия: «Порядка 60 тонн в сутки перерабатываем лука, примерно столько же можем моркови и свеклы. Около четырех тонн готовой продукции в сутки. Работаем в две смены, четыре бригады посуточно. Работает на сегодняшний день 101 человек». Завод построен в рекордные сроки. Уже сегодня продукцию волгоградского предприятия покупает без малого тысяча компаний по всей России. Реализация инвестиционного проекта по созданию одного из крупнейших в стране предприятий по сушке овощей — яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти в развитии импортозамещения.

Игорь Сапожников, учредитель компании: «Нам была выделена земля. Мы ее долго искали и нашли здесь, в Городищенском районе, практически в эпицентре производителей овощей в открытом грунте. Общая сумма инвестиций сейчас приближается к 700 миллионам рублей. Мы продолжаем дооснащать наше производство необходимым оборудованием».

Проектная мощность завода — переработка 20 тысяч тонн продукции в год. Эту цифру на предприятии готовы увеличить вдвое. Возможности позволяют смонтировать и запустить вторую линию.

Появление таких перерабатывающих комплексов открывает массу возможностей. Сбыт продукции фермеров, рабочие места, налоговые отчисления и, конечно, качественная и безопасная продукция для жителей региона и всей страны. И работа по расширению отрасли переработки будет продолжена усиленными темпами.