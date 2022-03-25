В ОДК освоили производство компрессорных лопаток для нескольких газотурбинных двигателей

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АО «Наро-Фоминский машиностроительный завод» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) почти на 30% увеличил номенклатуру серийного производства компрессорных лопаток для авиационных газотурбинных двигателей, сообщает пресс-служба корпорации.

Производство лопаток на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации увеличено по программе «Трансформация индустриальной модели» АО «ОДК». В соответствии с программой на базе АО «НФМЗ» в 2012 году организован Центр технологической компетенции, который специализируется на изготовлении компрессорных лопаток для авиационных газотурбинных двигателей.

«С 2019 года в АО «НФМЗ» освоено серийное производство более 100 наименований компрессорных лопаток для 6 авиационных двигателей — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор АО «НФМЗ» Михаил Дическул.

Акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод» (АО «НФМЗ») — одно из крупнейших российских производителей компрессорных лопаток газотурбинных двигателей. С 2000 года предприятие занимается производством компрессорных лопаток из высоколегированных сталей и сплавов титана.